Los empresarios entregaron al Gobierno un plan para bajar costos impositivos

Por considerar que sería incompatible con la meta de bajar el déficit fiscal, el gobierno de Mauricio Macri no impulsará en el corto plazo una reforma impositiva integral que reduzca una presión tributaria que creció 100% entre 2002 y 2015, según Iaraf. Pero Gustavo Lopetegui, el vicejefe de Gabinete, recibió un plan diagramado por grupos empresarios para bajar el costo de pagar los impuestos para las pymes.

Algunas de las principales medidas son simplificar o eliminar regímenes de percepción y retención; agilizar la devolución de los créditos fiscales de IVA y eliminar saldos a favor crónicos en diferentes jurisdicciones; restablecer y agilizar la solicitud de reducción de anticipos, y eliminar o explicitar las reglas para la baja del CUIT, así como volver a habilitar las facturas en dólares.

Si bien Miguel Blanco, coordinador del Foro de Convergencia, se habría llevado a sus vacaciones el secreto del texto definitivo que envió a Lopetegui, El Cronista pudo acceder a una exposición de los temas acordados con las otras tres entidades que participaron de la iniciativa: IDEA, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba) y el Colegio de Abogados de Buenos Aires.

En el acta de una reunión que técnicos de las cuatro entidades involucradas mantuvieron el pasado lunes 4 se enumeraron las principales ideas del plan, aunque después hubo algunos recortes. Los puntos que quedaron en pie son los que se indican a continuación.

Bajo el título "Temas generales", se enumeró:

-Unificar la definición de pyme para la aplicación de las distintas normativas nacionales, con revisión periódica de los parámetros, y establecer una concordancia con la normativa relacionada con contribuciones patronales. Eliminación de litigios y controversias entre la AFIP y los contribuyentes sobre este punto. Se sugiere la utilización de parámetros de ingresos y separación entre microemprendimientos, pequeñas, medianas y grandes empresas.

- Agilizar trámites de inscripción y apertura de sociedades con una ventanilla única AFIP-IGJ. Simplificación en AFIP y organismos societarios (IGJ, DGR) a efectos de inscribir contribuyentes sociedades en el país. Este punto es especialmente complejo cuando la sociedad está constituida en un todo o en parte por accionistas del exterior.



-Incentivar la capacitación de empresarios pyme y sus equipos de trabajo, ante la necesidad de brindar herramientas de management; conocimiento para mejorar sistemas de información y gestión en Pymes; sobre costeo y precios, y referido a acceso al financiamiento.

Luego, se anotaron los siguientes "temas de gestión cotidiana":

- Simplificar regímenes de información.



-Simplificar o eliminar regímenes de percepción y retención. Las pymes se ven forzadas a actuar como agentes de recaudación de impuestos, sobre todo provinciales, aunque también nacionales. En términos relativos, representa un costo relevante en su estructura administrativa. Deberían reverse los regímenes para que el universo de pymes que deban actuar como agentes sea menor. Un problema adicional surge con la actuación como agente de percepción de impuestos cuando el cliente abona la factura con posterioridad a la obligación de ingreso de las percepciones por parte del contribuyente. En ese caso, se genera un déficit financiero que nada tiene que ver con el giro de negocio propio de la pyme y que afecta su salud financiera.

-Eliminar saldos a favor crónicos en diferentes jurisdicciones.

-Agilizar la devolución de recuperos de IVA y los reembolsos de exportación: mayor agilidad en la devolución de los créditos fiscales de IVA por exportación, para todos los contribuyentes, con especial énfasis en pymes. Lo mismo respecto a los reembolsos por exportaciones.

La competitividad de las pymes se ve seriamente amenazada por el perjuicio financiero debido a las demoras en la devolución de estos montos, teniendo en cuenta además que deben lidiar a efectos de ser competitivos con el desorbitante costo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se acumula en cascada a lo largo de todo el proceso productivo y termina siendo “exportado” dentro del precio de venta al exterior.

- Restablecer y agilizar el procedimiento de solicitud de reducción de anticipos. El procedimiento de reducción de anticipos de Impuesto a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta debe volver a ser automático en la práctica, como establece la normativa fiscal vigente. Actualmente, el fisco objeta la reducción solicitada sin argumentos válidos, sólo alentados por el objetivo de no perder caja, sin importar el avasallamiento a las normas en vigor.

-Eliminar o explicitar reglas actualmente implícitas para bajar CUIT y autorización para facturar. Hay usos y costumbres que no tienen correlato en la legislación vigente.

- Eliminar sanciones cruzadas, como la imposibilidad de emitir facturación electrónica, la baja del registro de exportadores, etc.

- Optimizar trabas de embargos para reducirlos al mínimo y agilizar el levantamiento de los mismos.

- Receptar los fallos de la Corte Suprema de Justicia emitiendo instrucciones o normas que fijen la posición de la AFIP al respecto, y eliminar la litigiosidad innecesaria con costos para el Estado y para las pymes. (Hay sentencias favorables a los contribuyentes en el caso del Impuesto a las Ganancias sobre las indemnizaciones por despido o desvinculación laboral que todavía no han sido receptadas por la AFIP, por ejemplo, y ponen a las empresas en problemas con sus trabajadores.)

-Reimplantación en la práctica de la posibilidad legal de facturar en dólares (Si bien la ley lo permite, los aplicativos de la AFIP impiden realizarlo).