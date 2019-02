Los efectos negativos del ajuste contable sin la pata impositiva

Si bien las empresas vienen pidiendo el ajuste por inflación impositivo para no pagar Impuesto a las Ganancias sobre rentas ficticias, la indexación contable del balance, que es la única que habilitó el Gobierno por ahora, al no tener la pata tributaria, traerá algunos efectos negativos.

A esta altura, cualquier cosa que se pueda decir sobre los efectos derivados del ajuste por inflación de los estados contables es conjetural, porque aun no se cuenta con una muestra representativa del universo total de entes que deberán aplicarlo, desde sociedades anónimas hasta ONGs, para tener alguna conclusión más definitiva, dijo Hernán Casinelli, del estudio del mismo nombre.

Si bien algunos de esos efectos tienen una connotación adversa a la empresa, los niveles de la inflación que alcanzó la economía argentina ponen frente a la necesidad de realizar el ajuste contable, añadió Casinelli.

Por su parte, José Luis Serpa, secretario de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), dijo en un encuentro sobre ajuste por inflación organizado por el Círculo Lista Azul, que tener cifras que ya no representarán estados contables históricos, sino actualizados, prestigiará a la profesión contable y la información que brindan los estados financieros.

Casinelli enumeró los siguientes resultados que podrían derivarse del ajuste por inflación contable:

Resultados no asignados negativos puestos en evidencia: el ajuste por inflación, al reflejar el efecto de la inflación no reconocida desde la última reexpresión, podría poner en evidencia que algunos entes tengan resultados no asignados en el patrimonio de signo negativo. Esto conlleva varias consecuencias potenciales.

-Imposibilidad para pagar dividendos a los accionistas, aun cuando por la prohibición del ajuste impositivo, para igual período el ente deba pagar Impuesto a las Ganancias.

-Dificultades a los accionistas y/o las empresas para acceder a líneas de financiamiento o a descubierto, un problema especialmente sensible para las pymes.

-Dificultades societarias. Por ejemplo, si las pérdidas acumuladas puestas en evidencia superasen a las reservas más el 50% del capital, podría caerse en una causal que lleve a reducción obligatoria de capital.

Cambios en la estructura de costos: las mayores amortizaciones de los bienes de uso como consecuencia de ajuste le asignarán un peso relativo más importante a ese rubro en los costos totales del negocio, en especial en aquellas empresas que tengan un uso intensivo de bienes de capital de largo plazo.

En el caso de las empresas productivas, la mayor amortización de los activos fijos productivos podría licuar el peso relativo de otros componentes de costo de producción (por ejemplo, mano de obra), con un efecto potencial sobre el margen de ganancia bruta de estas empresas.

Efectos sobre contratos en curso y contrataciones futuras: al alterarse ratios fundamentales de la gestión, algunas empresas que dependen de los valores que alcancen ciertos ratios podrían verse expuestas a riesgos de origen contractual (por ejemplo, préstamos sujetos a covenants), o empresas que requieren determinados ratios para lograr contratos por procesos de licitación podrían tener dificultad para lograr nuevos contratos.

Acceso al crédito y a la captación de nuevas inversiones: no se sabe aun cómo podrían reaccionar financiadores potenciales e inversores potenciales frente a los nuevos números que las empresas mostrarán a la hora de buscar nuevos fondos en el mercado, ya sea abierto (Bolsa de valores) o cerrado (financiamiento bancario o inversión extranjera directa).

Como conclusión, Casinelli dijo que "los efectos derivados de la puesta en marcha de la reexpresión de estados contables podrían ser muy sensibles".

"Por eso, se deberá realizar un monitoreo serio de estos efectos, que requerirá un marco de regulaciones que acompañen a esta situación excepcional para el mercado argentino", enfatizó.