Los economistas, muy optimistas con la vuelta al mercado de Argentina

Un día después de la vuelta al mercado voluntario de deuda, los economistas elogiaron al gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, advirtieron que hay que orientar el dinero al sector privado para que el Producto Bruto Interno (PBI) vuelva a crecer.

Aldo Abram dijo ayer que la emisión de deuda es "la única forma de financiar la transición" y consideró importante orientar el financiamiento al sector privado para que la economía vuelva a crecer y no "endeudarnos infinitamente". "El financiamiento es un punto clave porque la anterior gestión dejó un Estado al borde de la quiebra", dijo el economista en declaraciones a radiales, y agregó: "la única forma de financiar la transición era el endeudamiento externo y lo que mostró la colocación de deuda y el éxito que tuvo, porque la verdad no esperábamos ese nivel de tasa y de demanda, es que hay interés en Argentina", sostuvo Abram, director Ejecutivo de Libertad y Progreso.

Por su parte, el ex presidente del Banco Central, Javier González Fraga, vaticinó que la Argentina volverá a crecer "dentro de seis meses", gracias al acuerdo con los fondos buitre y el tarifazo. "La gente todavía no se da cuenta pero lo que se resolvió con los holdouts y el sinceramiento de tarifas pone a la Argentina de vuelta en un sendero de crecimiento dentro de seis meses. Soy optimista, estoy contento, estas cosas van a dar resultado", sostuvo el economista.

El economista también sostuvo que "es un parto y es doloroso, pero está creciendo una economía nueva". "Se están creando las condiciones para que haya inversiones en la Argentina. Hoy no la estamos pasando bien, pero es inevitable que haya un desfasaje entre el impacto positivo de estas medidas y la situación inmediata". "Vamos a tener una inflación de 1,5% a mitad de año y en la segunda mitad más cerca del 1%. La caída del consumo es temporaria, pero va a haber demanda de antenas de celulares, que hoy no funcionan, van a tener que mejorar las autopistas, porque la gente las sigue usando. No es que no hay demanda, ha caído una que estaba inflada por la emisión monetaria del segundo semestre del año pasado, una burbuja que había que pinchar. Es lo que se va a corregir", consideró.

El economista Lautaro Spotorno también es optimista. "La tasa es algo elevada para el contexto mundial, pero dada la historia de la Argentina es correcta", afirmó el también director del Centro de Estudios Económicos OJF y Asociados. "Si no sos buen pagador, es obvio que te exijan una tasa mayor", aseguró.

Por último, el economista Gustavo Ber, de la consultora que lleva su nombre, afirmó que "los resultados de la mega emisión de deuda tuvieron una muy positiva lectura para los operadores. Existe aún espacio para recorrer el camino hacia la convergencia en las valuaciones regionales a fin de capturar el ‘upside’ (alza), cuya velocidad continuará asociada al apetito inversor, y en caso de los bonos a 10 años ubicaría el rango en los 200 puntos básicos", finalizó.