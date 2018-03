Los economistas discrepan sobre el plan presentado a los bonistas

Economistas discreparon ayer respecto de la propuesta oficial del Gobierno a los fondos buitre, presentada el viernes último ante el mediador en el conflicto, Daniel Pollack.El expresidente del BCRA, Aldo Pignanelli, consideró que la propuesta de la Argentina "no es la mejor, pero es lo que hay".

"Por lo menos hay una oferta para discutir esta situación. Lo más importante es que se hizo porque en ningún momento en la la Argentina se había elaborado una propuesta seria y responsable", evaluó, en diálogo con Cadena 3.

El especialista subrayó que "la deuda crece alrededor del 15% al 20%", mientras puntualizó que "hace dos o tres años los buitres se iban a retirar con u$s 800 millones".

"El monto va subiendo porque los intereses son como un taxi, a medida que pasa el tiempo, corre el reloj", ejemplificó y recordó: "En 2014 hubo una oferta concreta de un grupo de bancos para pagarles u$s 1200 millones, pero ahora la demanda de ellos son u$s 2100 millones".

Por su parte, el exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, destacó que la oferta presentada el viernes pasado es ‘muy razonable’.

Sin embargo, aclaró que los fondos especulativos "no van a salir corriendo a firmarla", mientras pronosticó que van a "tratar de forzar la mano".

"Empieza una etapa muy relevante del mediador designado por el juez (de Manhattan, Thomas) Griesa, para que trabaje a fondo con estas cosas", evaluó.