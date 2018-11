Los dólares del Fondo Monetario Internacional cubren en 2019 la mitad de financiamiento pero sólo el 15% en 2020

Los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) cubren más de la mitad de las necesidades de financiamiento de 2019 pero se reducen al 14,7% de las de 2020, que trepan a u$s 39.900 millones en el número en bruto, de acuerdo con datos actualizados del Ministerio de Hacienda.

En concreto, de aprobarse cada una de las revisiones trimestrales ante el organismo internacional, la Argentina accedería a unos u$s 22.800 millones el año próximo, que representan un 54% de las necesidades brutas en 2019; y unos u$s 6000 millones para el siguiente año, es decir solo un 14,7%.

En el entorno del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, si bien tienen un ojo puesto en lo que pueda suceder en 2020, por ahora esperan que el apetito inversor vaya volcándose nuevamente hacia los activos argentinos y confían en poder transitar un 2019 tranquilo.

La confianza está sustentada en que el programa financiero para el año próximo está cerrado con los desembolsos del FMI y un porcentaje de renovación menor de las Letes: con un rollover de 60% sería suficiente para que cierren las cuentas, aseguran.

"Con la revisión del programa, la asistencia del Fondo permite cubrir 54% de las necesidades financieras de 2019, reduciendo así la necesidad de refinanciar los vencimientos de Letes y de Repos, y eliminando completamente la necesidad de recurrir a colocaciones de bonos domésticos e internacionales", señala un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en base a datos oficiales.

Añade que "en el caso de las Letes, el ratio de refinanciación (rollover) disminuye de 100% a 60%", lo que da alivio en Hacienda cuando recuerdan lo difícil que fueron las renovaciones entre mayo y agosto pasados.

La emisión de las Lecap (Letras capitalizables en pesos) que se sumaron en los últimos meses a las de Letes ayudaron a revertir el bajo ratio de renovación.

De hecho, para este año se preveía para la última parte refinanciar un 50% de las Letes en dólares. Sin embargo, entre las colocaciones de septiembre y octubre (entre lo que se contabiliza también la deuda nueva en pesos) se logró rollear un porcentaje mayor, en torno a 108%, contabilizaron en el Estudio Broda.

En el nuevo programa financiero, con los cambios en los mayores desembolsos desde el Fondo para el año próximo, además las necesidades totalizan en u$s 42.400 millones, que superan lo previsto en el proyecto original (cuando eran por u$s 38.900 millones), "principalmente debido a mayores vencimientos de Letes, dado que las colocaciones de los últimos meses resultaron superiores a lo previsto", identifican desde la OPC.

Además, en el modificado programa se incorpora un pago de u$s 600 millones destinado a cancelar deudas derivadas del Plan Gas, un programa de estímulo a la extracción de gas natural que finalizó en 2017.

A su vez, las fuentes financieras totalizan u$s 43.200 millones. Así, "el excedente de las fuentes estimadas en relación a las necesidades implica que quedaría un saldo de caja cercano a u$s 900 millones", afirman desde la OPC.

Con un 2019 virtualmente cerrado cuando se miran los números, lo más sustancioso reviste para 2020. El punto fundamental es que para ese año, el programa financiero asume que Argentina recupera el acceso a los mercados de deuda en condiciones razonables. En esa línea es que la asistencia del FMI se reduce y pasa a cubrir 14,7% de las necesidades brutas.

Si bien no se contemplan emisiones de títulos en mercados internacionales, sí se incluyen colocaciones de bonos domésticos por u$s 15.500 millones. Esa cifra engloba una refinanciación completa de los vencimientos de títulos domésticos por u$s 10.900 millones y emisiones netas por u$s 4600 millones.

"Los supuestos de financiamiento también asumen una refinanciación completa de los vencimientos con organismos financieros internacionales (u$s 2900 millones) y de Letes (u$s 9000 millones)", señalan desde la OPC. De esta manera, el supuesto de un rollover de 100% para las Letes reaparece en 2020.

A su vez, como para ese año, tras un déficit cero en 2019, se espera un superávit primario (antes del pago de intereses de deuda) de 1% del PBI, las fuentes financieras se completan con un saldo a favor de u$s 5200 millones desde lo fiscal, un saldo inicial de caja de u$s 900 millones y la refinanciación de parte de los Repo con los bancos que vencen por otros u$s 500 millones.