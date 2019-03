Los docentes paran por 72 horas y solo 6 provincias comienzan las clases

Los más de 5.000.000 de alumnos que asisten a jardines y escuelas públicas en todo el país no arrancarán las clases hoy, como si lo harán sus pares de los establecimientos privados. Es porque los gremios docentes pararán por 72 horas, convocados por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

El gremio mayoritario del sector decidió el jueves pasado un paro nacional para este miércoles y el jueves, que se prolongará hasta el viernes 8 de marzo por el Día de la Mujer. De esta forma, las clases arrancarán para la mayoría de los establecimientos estatales recién el próximo lunes 11 de marzo, aunque en algunas provincias hay amenaza de extenderlo hasta el martes inclusive.

Ctera irá al paro en soledad ya que los otros tres gremios de alcance nacional -UDA, AMET y CEA- ya confirmaron que no acompañarán la medida. Una reunión con el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien les anunció el aumento del salario inicial docente (que las provincias toman como piso para negociar con sus maestros) a $ 15.000, uno de los pedidos de los sindicatos, desactivó la protesta en su caso.

Afianzados en este ultimo dato, en el Gobierno creen que la medida tendrá "baja adhesión".

"Los docentes van a ir a trabajar. Yo no voy a negar que tengamos la desgracia que en alguna escuela eso no suceda. Pero la realidad es que los docentes van a ir porque están arreglando su situación salarial. Nadie quiere perder el día de salario por un gremio que mutó a un partido político y que le está diciendo que no vaya a trabajar", cargó el propio Finnochiaro contra los sindicatos en declaraciones radiales.

El año pasado el paro en el arranque de clases tuvo un acatamiento que osciló entre un 35% y 40%. Sin embargo, la adhesión suele ser dispar entre las provincias.

Solo 6 distritos acordaron paritaria

La mayoría de las 24 jurisdicciones no tienen cerrada la paritaria docente. Más aún, en algunas provincias no hubo negociación alguna y los gobiernos fijaron aumentos unilaterales.

De cara al miércoles 6 de marzo, cuando deberían comenzar las clases, solo Chubut, Neuquén, Misiones, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán cerraron acuerdos con los maestros.

En tanto, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires así como Córdoba, Catamarca, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Ríos Negro, Chaco, Santa Cruz, Santa Fe y Salta, están en instancia de negociación aunque con diferentes grados de avance.

En el caso de San Juan, San Luis, Formosa y La Pampa, en cambio, no hubo negociaciones paritarias y los gobiernos asignaron aumentos de manera unilateral por lo que la vuelta a clases es una incógnita.

Los que ya cerraron

Entre los que acordaron, Santiago del Estero es la provincia que otorgó el aumento más importante. La administración que encabeza Gerardo Zamora acordó un incremento del 40% con los docentes más la actualización del bono por ayuda escolar, que se elevará a $ 4200 por hijo.

En la misma línea, Chubut otorgó a los maestros un 38% con "cláusula gatillo" .

El podio lo cierra Tucumán donde la Agremiación Tucumana de Educadores Profesionales (ATEP) cerró un aumento salarial del 25%, en dos tramos, con la administración de Juan Manzur.

Los que negocian

En la Provincia de Buenos Aires, cuya paritaria docente se toma como referencia a nivel nacional, el gobierno de María Eugenia Vidal ofreció a los gremios un "aumento atado a la inflación", lo que significa que los salarios se actualizarán de acuerdo con la inflación que informe el Indec, bajo la modalidad mensual en los primeros tres meses, y luego de forma trimestral (en junio, septiembre y diciembre). Además, añadió un 5% de recomposición por el año 2018.

La oferta fue rechazada por los gremios bonaerenses que tildaron la propuesta de "inaceptable". Según el titular de Suteba, Roberto Baradel, "la propuesta es apenas, y con mucha suerte, empatarle a la inflación, pero consolidando la pérdida salarial del 16%" en referencia a la merma que sufrieron los salarios producto de la inflación elevada y de la falta de acuerdo con el Gobierno.

En la Ciudad de Buenos Aires, 14 de los 16 sindicatos porteños aceptaron la propuesta oficial. Solo UTE y Ademys la rechazaron y ratificaron la huelga de 72 horas, en consonancia con Ctera. La oferta del gobierno de Rodríguez Larreta consistió en un aumento del 23% en tres tramos: 9% en marzo, 7% en julio y 7% en septiembre. La propuesta incluyó dos cláusulas de ajuste automático contra la inflación: una en mayo y la otra diciembre.

Ctera convocó el jueves pasado a un paro de 72 horas en todo el país.

Además, la oferta contempló un aumento del 4% en febrero en concepto de recomposición por la pérdida salarial de 2018 y un bono de $ 3500 por cargo.

En Santa Fe, Miguel Lifschitz ofreció un 18% de aumento en dos tramos (9% en marzo y 9% en agosto) con cláusula gatillo. Los sindicatos rechazaron la propuesta y, además de adherir al paro convocado por Ctera, amenazaron con una medida adicional para los días 12 y 13 de marzo si el Gobierno provincial no fija fecha para una nueva reunión.

En Córdoba, en tanto, el gobernador Schiaretti ofreció a los gremios un 5% de aumento en febrero, una actualización automática mensual atada a la medición del IPC provincial, y, a partir de julio, una cláusula gatillo que atada a la recaudación. Además prometió $ 12.000 anuales ($ 1000 por mes), -no remunerativos-, en compensación por la pérdida ante la inflación registrada en 2018.

La UEPC, que aglutina a los docentes de la provincia mediterránea, consideró insuficiente la propuesta y se plegó al paro de la CTERA.