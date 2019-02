Los docentes lanzan la discusión paritaria tras perder 20 puntos contra la inflación

Los sindicatos docentes se preparan para iniciar negociaciones paritarias con las administraciones provinciales en los próximos días. En el caso bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal recibirá a los gremios este miércoles en La Plata, en un contexto de caída del poder adquisitivo dado por actualizaciones salariales que, a nivel país, fueron de la mitad de la inflación.

De acuerdo al último informe el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano (UB), dirigido por Alieto Guadagni, los incrementos del salario docente del año pasado en todas las provincias quedaron muy por debajo del índice de inflación publicado por el Indec.

El CEA estimó que los maestros perdieron la mitad del valor real de sus haberes tras cerrar, en el promedio ponderado, paritarias en el orden del 20,2%, mientras la inflación anual del período considerado fue del 40,5%.

En provincias como Formosa, Mendoza, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y La Rioja, los haberes quedaron por debajo de la media nacional, calculada en $ 20.000.

En 2017, la Casa Rosada resolvió anular las discusiones paritarias a nivel nacional a través del entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, luego de considerar que el gobierno federal no abona salarios y, por lo tanto, no debe interferir en un punto sensible de los presupuestos provinciales. Sin embargo, la no intervención provocó contrastes notorios en los haberes.

Según el reporte difundido por la UB, los maestros de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron la mejor paritaria, con 34,9% de recomposición salarial, si se comparan los recibos de sueldo de septiembre de 2017 y el mismo mes de 2018, aunque 4,6% por debajo de la inflación del distrito para el mismo período. La provincia de Buenos Aires otorgó un 18,4%, Salta un 18,2% y Santiago del Estero, un 8,9%.

Impacto a todo nivel

Otro informe similar vio la luz estos días. De acuerdo a los cálculos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), los docentes perdieron 14,5% de su salario desde la asunción del Ejecutivo actual, como consecuencia de la inflación.

Si se remonta el análisis hasta inicios de 2016 la caída del salario real en la educación inicial se encuentra una merma agregada del 14,5%, en la universitaria del 17,2% y en el segmento de investigación de alto nivel, un 17,5%, reseña el relevamiento de esta casa de altos estudios.

Los principales números que se desprenden del informe dan cuenta de una caída pronunciada en el poder adquisitivo de los diferentes convenios. Solo en 2018 los maestros de educación inicial perdieron 10,6% contra la inflación; quienes se desenvuelven en la educación superior sufrieron un deterioro del 13%; mientras que los becarios del Conicet vieron deteriorados sus ingresos en el orden del 10,5%.

La Undav también alerta que de la lectura del presupuesto 2019 se desprende que los fondos presupuestarios para la función Educación y Cultura perderán más de un tercio de su valor real en cuatro años.

Entre los más bajos del mundo

De vuelta al informe del CEA, el salario anual de los docentes con 10 años de antigüedad que imparten enseñanza en escuelas primarias de la Argentina se encuentra entre los más bajos de los 37 países considerados por la OCDE, el "club de países ricos" al cual la Argentina pretende ingresar.

Los salarios de docentes en la Argentina se ubicaban en diciembre de 2017 en el puesto 34 entre 37 países analizados por la OCDE, con una cifra anual de u$s 19.741,33. Tales valores no alcanzaban ni la mitad de la media de los países observados por el organismo internacional, y están por debajo de lo que cobra en un año un maestro en Chile (u$s 29.004) o México (u$s 25.261).

Al respecto, Alieto Guadagni comentó que “las naciones que avanzaron rápidamente en la calidad de su educación lo hicieron mejorando la preparación de los nuevos docentes, con jerarquía de carrera plenamente universitaria, y apuntando a que los mejores alumnos secundarios de hoy sean los docentes de mañana", y añadió que "esto exige que la profesión sea plenamente reconocida con mejores niveles salariales". En este contexto, una tarea para nada fácil.