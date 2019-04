Los datos negativos dejan a provincias entre el pago de la deuda y la recesión

El chat de whatsapp de los ministros de economía provinciales comenzó a tomar un nuevo impulso, La debacle de los indicadores económicos que se vivió ayer hizo recordar a lo que sucedía hace 12 meses atrás cuando comenzaba la corrida contra el dólar que terminó en una devaluación, dos acuerdos con el FMI y una crisis de credibilidad.

"Los datos de ayer generan un nuevo problema para las provincias respecto de la deuda. Hay distritos que tomaron deuda en 2016 y 2017 que tienen que empezar a pagar intereses. Esta volatilidad no ayuda", explicó un ministro de economía provincial a El Cronista.

Según un trabajo de la consultora Economía & Regiones el consolidado de las provincias "el riesgo por variación de tipo de cambio es alto ya que aproximadamente el 75% del stock de deuda estimado al cierre del 2018 corresponde a moneda extranjera". En otras palabras, una devaluación incrementa sustancialmente la cantidad necesaria de pesos para hacer frente a los vencimientos en casi todos los distritos del país.

Pero el otro problema que enfrentan los estados subnacionales es que esto profundiza el parate que sufre la economía. "La recaudación en términos nominales está creciendo al 38% anual contra la inflación que supera el 50%, estamos muy descalzados y si esto sigue por este camino las provincias que estamos apostando fuerte a la obra pública para mantener niveles de empleo vamos a tener un freno importante en el segundo semestre", agregó el ministro de Economía de una de las provincias del NOA.

En la misma línea uno de los principales asesores económicos de un gobernador del norte del país explicaba a este diario que la preocupación es, además de la deuda, es "como se va congelando la actividad. La rareza es que si vos tenes un freno de la actividad pero con una alta inflación la recaudación tiende a subir nominalmente, sin embargo se está cayendo. Los negocios están cerrando".

En las provincias aseguran que no hay llamados del equipo de la Casa Rosada para llevar tranquilidad y que las explicaciones que emanan de Balcarce 50 traen más problemas. "La capacidad de reacción parece nula y no paran de decir que es el temor a que ganen otros, que es decir que no son competitivos. Los asesora el enemigo", sentenció.