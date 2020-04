Los cuatro caminos en la renegociación de la deuda de Guzmán

Tras el nuevo reperfilamiento, el nuevo escenario en la renegociación con los acreedores abrió diferentes posibilidades a transitar en el camino de intentar buscar que la deuda vuelva a un sendero de sostenibilidad. Sin descartar un default, los analistas sopesan alternativas en el avance, principalmente, con los tenedores de títulos bajo legislación extranjera.

La decisión del Gobierno llevó a algunas calificadoras de riesgo a recortar la nota sobre la deuda de la Argentina. El lunes fue el caso de Fitch Ratings, que ubicó a la deuda en dólares legislación local como "default restringido".

Hacia adelante, en Quantum reconocieron que "el cambio en la secuencia planteada despierta distintos interrogantes sobre los próximos pasos en la renegociación de la deuda bajo ley extranjera y el pago de los vencimientos (abril y mayo) mientras duren las negociaciones".

De hecho, en LCG plantearon cuatro posibilidades dentro de un espectro que arroja resultados bien diferentes. En primer lugar, evalúan si se realizara una estrategia similar de presentar una propuesta de reperfilamiento con los bonos ley extranjera. "En ese caso, habrá que esperar anuncios respecto de los intereses del Global 26 que vencen en apenas 18 días. Debería haber novedades pronto. Sería entrar en default por no cumplimiento del contrato de deuda del Global 26. Los CDS se activarían de inmediato", definieron dentro del peor escenario.

Así, el país entraría formalmente en cesación de pagos por no cumplir con los términos del contrato de deuda y deberá enfrentar demandas en la corte de Nueva York y otras plazas. "Esta idea, suena poco atractiva. Demuestra poco compromiso y voluntad por parte de Argentina", mencionaron.

Otra alternativa sería que Martín Guzmán presente rápidamente un acuerdo con los bonistas extranjeros y que logre conseguir la adhesión de las CAC (cláusulas de acción colectiva). "Sería el más virtuoso para Argentina ya que solucionaría el problema de la deuda externa. El único inconveniente sería el trato desigual entre los bonos ley extranjera y ley local, pero que en última instancia podría corregirse después ofreciendo a estos últimas una propuesta similar", señalaron, aunque reconocieron que sería una alternativa poco plausible.

La tercera opción es realizar una propuesta y que no tenga adherencia, aunque en ese caso el país no ingresará en default si sigue pagando los intereses. "El problema con esa estrategia es que el discurso de la sustentabilidad pierde elegancia ya que la Argentina seguiría pagando cupones elevados a la espera que mejoren las condiciones internacionales para hacer una propuesta más tentadora a los bonistas", advirtieron.

Algunos se inclinan a pensar que esta opción es viable dado que el reperfilamiento de los bonos ley local liberó fondos para el pago de intereses de ley extranjera, que en lo que queda del año suma u$s 2750 millones.

La cuarta alternativa que proponen es dejar que venza el plazo de pago de los intereses, no pagarlos, entrar en el período de gracia de 30 días y el 22 de mayo se entraría en default por falta de pago y propuesta. "El desafío es justificar el no pago de intereses en un año donde no hay carga de vencimientos. El país no tiene vencimientos de capital, por lo que la voluntad de pago se vería afectada de cara a una futura negociación", resaltaron.