Los cortes de luz y las tarifas tensan la relación del Gobierno con las eléctricas

Los repetidos cortes de luz que se sucedieron en las últimas semanas en el Gran Buenos Aires (GBA) encendieron la mecha del conflicto entre el Gobierno y las distribuidoras eléctricas, en particular con Edesur.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este lunes con el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, "para analizar las acciones tendientes a exigir una pronta resolución de los reiterados cortes de servicios en distintos municipios de la Provincia", según expresó en su cuenta de Twitter.

Del encuentro también participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

Fue después de dos semanas de rotundas quejas de los intendentes del conurbano, más en particular de Mayra Mendoza (Quilmes) y de Mariano Cascallares (Almirante Brown), por las interrupciones del servicio de energía eléctrica que sufrieron sus vecinos.

Según pudo saber El Cronista, Kicillof transmitió la "preocupación por el funcionamiento deficiente" y la gran cantidad de cortes.

Este diario preguntó en las esferas oficiales si quitarle la concesión a Edesur está entre las posibilidades que analiza el Gobierno. Una fuente, en off the record, indicó: "Se está evaluando de manera integral la situación".

En cualquier caso, existe malestar en Buenos Aires por los aumentos de tarifas otorgados durante la administración anterior, que según el actual Gobierno no redundaron en obras masivas que acabaran con los cortes de energía eléctrica.

De acuerdo a los datos provistos por las antiguas autoridades del ENRE, en la quinta revisión semestral de la calidad del servicio (que abarcó entre marzo y agosto de 2019), tanto Edenor como Edesur habían cumplido con los parámetros de mejoras que fijó la Revisión Tarifaria Integral (RTI) a fines de 2016.

La semana pasada, la intendenta de Quilmes había enviado una carta documento a Edesur, argumentando que con la llegada del frío muchos barrios de su distrito se quedaron sin energía eléctrica y que explotaron transformadores.

En respuesta a Mendoza, el gerente general de Edesur, Gianluca Palumbo, sostuvo que "el adecuado funcionamiento de la prestación del servicio de distribución de electricidad" en los barrios populares (usualmente denominados "villas") "depende de algunas precondiciones necesarias, que caen bajo la responsabilidad de su municipio".

Por ejemplo, Edesur apuntó a un desequilibrio en las cargas, ya que en los barrios populares no hay conexión a la red de gas natural y hubo en estos días un sobreconsumo de energía eléctrica, que además no está controlado por nadie.

Además, la empresa busca que los municipios del GBA se pongan al día con el pago de unos $ 3000 millones por el consumo de los barrios populares desde 2011, que no lo pagan los usuarios sino que primero fue responsabilidad de la provincia y ahora de los intendentes.

La cesión de la deuda a los municipios, describen fuentes del mercado con ironía, fue un "regalo" de la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, a los intendentes (de mayoría peronista en el conurbano), al tiempo que había dejado firmada la transferencia del órgano de contralor a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de Nación. Esa decisión fue sepultada por las nuevas autoridades.

Por otro lado, el extendido congelamiento de las tarifas vuelve a colarse en la discusión que quieren dar las eléctricas.

El apoderado de Edenor, Carlos Ariosa, comunicó ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) Global Ratings degradó la calificación de las Obligaciones Negociables (ON) y las acciones de la firma, justificado principalmente en "la extensión del congelamiento de tarifas y la falta de un mecanismo formal de compensación alternativo a lo establecido bajo la RTI".

S&P también argumentó que "la mayor restricción para acceder al mercado de cambios", y "un entorno macroeconómico deprimido y volátil" complicaban las perspectivas de Edenor.

El presidente de la compañía, Ricardo Torres, dijo ayer en una entrevista con EconoJournal que la cuestión de las tarifas "no es un tema prioritario".

No obstante, aclaró que buscan trabajar un mecanismo junto al Gobierno para que los subsidios estén focalizados en quienes verdaderamente lo necesiten y no en los 3 millones de clientes de la empresa, que en 2019 recibieron casi u$s 500 millones del Estado.

"Lo que hay que sacarse de la cabeza es esa idea de que todo el mundo necesita recibir un subsidio. Cuando vayamos a una situación de equilibrio, pasada la pandemia, las empresas tienen la capacidad de ajustar sus precios casi normalmente. La electricidad es el dos por ciento de sus costos y reciben un subsidio. Mientras que poblaciones más vulnerables, que no tienen red de gas, en invierno reciben $ 300. A esa gente hay que ayudarla más, mucho más. Y a los otros no hay que ayudarlos", planteó Torres.