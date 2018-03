Los bonos para pagarles a los buitres saldrán con rendimientos de entre 6,75% y casi 9%

Los bonos que la Argentina emitirá esta semana en los mercados internacionales ofrecerán rendimientos de entre el 6,75% y casi el 9%, según la duración de los títulos, informó hoy el servicio financiero de la agencia Reuters IFR.

El país tiene previsto emitir entre u$s 10.000 millones y u$s 15.000 millones en varios tramos. Para la emisión de esta semana, el monto máximo a emitir es de u$s 12.500 millones y el Gobierno espera recaudar al menos u$s 8.000 millones, con una tasa promedio del 8%.

Según IFR, la colocación está prevista para el martes, aunque en el Gobierno hay quienes esperan que los resultados puedan informarse hoy mismo.

La guía inicial de rendimientos que dio a conocer la Argentina propone una tasa en el área del 6,75% para los bonos a 3 años; del 7,5% para los bonos a cinco años; de alrededor del 8% para el bono a 10 años, y del orden del 8,85% para los papeles a 30 años.

Pese al acuerdo con los buitres y la salida del default, las calificaciones esperadas para la emisión son B3/B- por parte de Moody’s y S&P; se trata de una calificación de “riesgo elevado”.

El servicio financiero de Reuters citó a un inversor en Londres que señaló que las guías iniciales estaban dentro de lo esperado dada la buena recepción que tuvo la gira promocional de la semana pasada. “A comienzos del proceso, pensábamos en 8% a 8,5% para el papel a 10 años, por lo que no sorprende que la guía sea de 8% dado el impulso que se logró”, dijo el inversor.

El secretario de Finanzas, Luis Caputo, realizará hoy una conferencia con inversores.

Los bancos colocadores de la operación son Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander, mientras que BBVA, Citigroup y UBS actúan como encargados conjuntos de los libros. En conjunto, cobrarán hasta u$s 22,5 millones por este primer tramo de bonos.