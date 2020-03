Los bancos plantean dificultades para ofrecer los créditos a pymes

El Directorio del Banco Central (BCRA) determinó el jueves último que, para mitigar el impacto económico que tendrá la pandemia de coronavirus en en el sector productivo, los bancos deberán ofrecer créditos con una tasa no mayor al 24% para las pequeñas y medianas empresas del país. La medida, sin embargo, difícilmente pueda llevarse a la práctica en el corto plazo.

De acuerdo a la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno, desde el viernes los bancos trabajan a puertas cerradas. No hay empleados en las sucursales. Y si bien se informó que los cajeros se recargarán y las operaciones y consultas bancarias se deben canalizarán por home banking y por la aplicación del celular, el hecho de que los empleados de las entidades trabajen desde sus hogares dificulta la posibilidad de implementar los requerimientos de la autoridad monetaria.

En este contexto, resulta difícil entender cómo una pyme podrá acceder a un préstamo al 24% para poder hacer frente a sus compromisos, una necesidad que ya existía desde antes de que se decretase la pandemia y que ahora se vuelve una demanda imperiosa dado que la cuarentena prácticamente paró al país.

Desde las entidades explicaron que, un día después de que el teletrabajo fuera una orden presidencial, el foco está puesto en aceitar la estructura del home office.

"Lo estamos viendo. Hoy estamos dedicados a operar con las nuevas condiciones", comentaron desde un banco de capitales extranjero.

En la misma línea, un banco público indicó que "en estos momentos" tiene "en proceso de análisis este asunto para llevar adelante la operatoria".

En el mercado, la sensación es la misma: nadie cree que los bancos puedan poner en marcha la nueva línea antes del 1° de abril.

"Si las sucursales siguen cerradas, podríamos tener vinculación, punto a punto, a través de las cámaras de distintos sectores y con nuestra área de empresas, vía mail. Así podríamos ir avanzando con esos créditos. Sería una comunicación digital, el envío de documentos, lo que haga falta, para poner un préstamo en marcha", dijeron desde otro banco. A su vez, la fuente agregó: "Obviamente hay cuestiones a resolver, pero seria un esquema bastante viable".

Por otro lado, si bien es cierto que algunos bancos ya venían ofreciendo distintas opciones para que las empresas pudieran financiarse a mejores tasas, nada tienen que ver con los nuevas líneas que mencionó el directorio del BCRA.

Asimismo, en el comunicado la entidad se refiere a la opción como una posibilidad, no como una orden. El mismo dice: "Estas medidas apuntan a que el sistema financiero pueda dar más apoyo tanto a empresas como a particulares y a que no se resienta la cadena de pagos en los próximos meses. De acuerdo a lo que dispuso el BCRA, todas las entidades financieras del sistema podrán ofrecer una línea especial de crédito a micro, pequen as y medianas empresas (MiPyMEs) a una tasa de interés anual máxima del 24%".

El informe aclara que "para aumentar su capacidad prestable, las entidades deberán desprenderse de una parte de su posición en Leliq". De esta manera, las letras del Banco Central perderán todavía más protagonismo.