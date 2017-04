Los argumentos de la defensa de Potocar sobre el aumento patrimonial

El patrimonio del jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, subió entre 2010 y 2015 un 270,99 por ciento, según las declaraciones juradas correspondientes a ese período. La defensa del funcionario tiene una explicación para tal incremento: la inflación, el tipo de cambio y los ingresos de su esposa, además del alquiler de una vivienda y lo ingresado por un juicio laboral.

Los abogados destacan que Potocar presentó todas las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales del período y tiene al día sus obligaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y aduce que la inflación y las fluctuaciones del precio del dólar “distorsionaron” la variación que muestran los valores de las presentaciones en la Oficina Anticorrupción (OA).

La defensa alega, por ejemplo, que los u$s 62.000 ahorrados que declaró en 2010 “lógicamente” aumentarían su valor en pesos en 2015, debido a que pasaron de valer $ 3,93 a $ 12,94 en apenas un lustro. Y que lo mismo pasa en otros bienes "por comparar información histórica en un contexto inflacionario”.

De sus acumulaciones en moneda extranjera, alrededor de u$s 20.000 fueron comprados en 2009, luego de que Potocar, por entonces subcomisario, ganara un juicio laboral por el que cobró $ 74.064, según su defensa. En esos tiempos, la moneda extranjera se cotizaba en torno a $ 3,7.

La composición del patrimonio de Potocar

Según Potocar, en 1999 compró su vivienda ubicada en Haedo, adquisición solventada con la venta de una propiedad, ahorros y un crédito hipotecario del Banco Provincia.

A su vez, señala que recibió como herencia el 50% de la vivienda de sus padres fallecidos, que comparte con su hermana. La propiedad se encuentra en El Palomar y, según la declaración de 2015, generaba ingresos por alquiler.

Además, la defensa asegura que u$s 40.000 de sus ahorros fueron utilizados para la construcción de una casa en un barrio cerrado en Capilla del Señor, Córdoba, a la que fueron destinadas sucesivos fondos hasta 2013.

Por otra parte, los abogados apuntan que Potocar explicó que la Chevrolet Tracker fue adquirida en 2015 luego de vender en $ 160.000 un Chevrolet Spin modelo 2012. Éste último fue comprado en 2012, con la entrega en parte de pago de un Chevrolet Meriva modelo 2006.

Ahorro conjunto

Además de una extensa carrera en la Policía Federal, Potocar es abogado, al igual que su esposa Graciela López. Según la defensa, una buena cantidad de sus ahorros es producto de los honorarios de López, que factura como monostributista desde 2004.

Potocar declaró que su esposa en 2015 poseía ahorrados u$s 8000 y $ 120.000 en efectivo, además de un depósito en Banco Francés de $ 35.856. La defensa especificó que en 2009 ella ya poseía u$s 10.000, de los cuales gastó u$s 2000.