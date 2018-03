Los Sauces: Cristina Kirchner sumó su tercer procesamiento

Después de llegar a la misma instancia judicial por dólar futuro y la investigación del otorgamiento de la obra pública, el juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como a sus hijos Máximo y Florencia, en la causa que investiga el alquiler de propiedades de la empresa familiar Los Sauces a los empresarios Cristóbal López y el detenido Lázaro Báez.

Bonadio, como ya lo había hecho en la causa de dólar futuro que impulsó al juicio oral, procesó a la ex mandataria como jefa de una asociación ilícita, lavado de dinero, y negociaciones incompatibles con la función pública. Por la misma figura el ex presidente Carlos Menem tuvo prisión domiciliaria en 2001.

Fuentes judiciales, además, informaron a NA que el juez trabó un embargo de $ 130 millones sobre Cristina Kirchner, al igual que a todos los procesados. Para salir del país, como hasta ahora por las otras imputaciones, deberá pedir permiso al juzgado. Además de sus hijos, como parte de la supuesta asociación ilícita, también fueron procesados los empresarios López, Báez, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice, en calidad de organizadores, entre otros.

Por otra parte, tras decretar los procesamientos y embargos, Bonadio dispuso remitir por conexidad la causa Los Sauces al juzgado de Julián Ercolini, quien investiga fraude en la obra pública en la cual la ex Presidenta ya fue procesada. Y consideró que ambas investigaciones y el caso Hotesur, donde es investigada por el alquiler de plazas hoteleras, deben ser acumuladas. "Claramente surge que Cristina Fernández es el jefe/organizador de una banda que, al menos en lo que respecta al hecho aquí investigado", sostuvo en su fallo.

Según el juez, fue con "el objeto de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente por Néstor Carlos Kirchner y la imputada cuando ejercieron la primera magistratura de la república, al grupo empresario mencionado.

En tanto, Bonadio sostuvo que Los Sauces S.A. no tiene una sede real, tampoco empleados que trabajen para el objeto social de la empresa, y que entre otras cosas, sobre Florencia Kirchner "no se sabe cuáles son sus tareas, como miembro del directorio o empleada, ni por qué cobra un sueldo como empleada cuando claramente no desempeña labores para la sociedad".

Poco duró el silencio de Cristina Kirchner sobre el tema. La ex Jefa de Estado se descargó en las redes sociales. "Bonadio, desde las dependencias del Poder Ejecutivo en Comodoro Py, y a quien Mauricio Macri obviamente no considera mafioso, dicta el segundo procesamiento por asociación ilícita contra CFK y ahora, como la situación económica empeora, le agrega a hijos, escribanos, contadores, y al mismo tiempo y en la misma resolución donde ordena los procesamientos, Bonadio se declara incompetente!!", escribió en su Twitter, utilizando la tercera persona.

En otro tuit, antes de minimizar la concurrencia a la marcha del 1A, Cristina Kirchner apuntó directamente contra su sucesor: "Alguien de la Alianza Cambiemos debería advertir a Macri y Gabinete que gobernar no es manejar titulares de diarios o zócalos de noticieros".