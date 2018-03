Los Obispos instaron a luchar contra la corrupción

La Iglesia llamó ayer a no bajar los brazos en la lucha contra la corrupción, al tiempo que alertó sobre los daños sociales de la impunidad y aseguró que la realidad de la pobreza, el narcotráfico, la proliferación del juego y los enfrentamientos "aíslan y dividen" a los argentinos.

En sus mensajes pascuales, los obispos coincidieron en marcar estas preocupaciones, en momentos en que salen a la luz casos de corrupción durante el gobierno kirchnerista.

El arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, advirtió que "cuando la impunidad y la justificación ocupan el lugar del deber moral y de la ejemplaridad, el cuerpo social se debilita", por lo que exhortó a los dirigentes a revertir "la crisis moral" argentina. El prelado santafesino sostuvo que la Pascua no sólo hay que celebrarla, sino que requiere compromiso y contemplar "esa otra realidad dolorosa signada por el pecado, que nos rodea y desafía"..

En tanto, los doce obispos de la Patagonia instaron en un mensaje pascual común a no bajar los brazos en la lucha contra la corrupción y criticaron "el afán de tener y la sed de poder" que traen exclusión y destruyen la paz social, y condenaron las medidas comerciales que dejan "indefensos" a los pobres. "íCuánta violencia genera la corrupción! íCuántas vidas arrebatadas!", reprocharon.