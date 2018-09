Los 5 desafíos de Sandleris y las probabilidades de éxito que ve la City

Al igual que sus antecesores, el nuevo presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, aseguró en su primera declaración como jefe del organismo que su principal objetivo será reducir la inflación, sin embargo son varios los desafíos que deberá enfrentar.

En la City coinciden en que lo primordial es atender lo urgente: estabilizar al mercado cambiario. Una vez controlada la volatilidad del dólar, restará terminar la tarea que arrancó Federico Sturzenegger y profundizó Luis Caputo, que es desinflar la deuda de Lebac; además deberá fortalecer las reservas y finalmente recortar las tasas de interés en la medida de lo posible, para dejar de estrangular a la actividad económica.

De todas formas, en el mercado aclaran que todo esto dependerá de la ayuda que provea el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El primer desafío, siempre es bajar la inflacion, ahora para lograr eso es necesario contener al dolar y estabilizar la expectativas de devaluacion. Y de eso depende mucho cómo va a ser nuevo acuerdo con el Fondo”, comentó Federico Furiase, director de Eco Go.

Contener al dólar: “Más allá de la inflación, en realidad lo urgente es estabilizar el mercado cambiario. Ese es el objetivo urgente. Si bien quieren combatir la inflación, hasta que no tengan estabilizado el mercado cambiario no se puede hablar de contener la inflación por todo lo que significa el pass through y financiamiento, ya que aunque hoy esa ventana está cerrada, la idea sería que el Gobierno coloque deuda el año que viene y no dependa del FMI; esto no se va a dar si el dólar no está calmo”, dijo Joaquin Olivera, Head of Research de Balanz. En sintonía, el portfolio manager de Consultatio, Martin Przybylski, opinó que lo ideal sería “reconstruir la confianza en el peso, algo que se intentó hacer durante los últimos años, pero en los últimos meses con la devaluación de la moneda se volvió a perder”.

"Lo urgente es estabilizar el mercado cambiario", coincidieron los especialistas.

Desactivar Lebac: Para Alvaro Di Carlo, Financial manager en Hit Cowork “desactivar la bomba de las Lebac junto con el control de la emisión monetaria para contener la inflación es uno de los grandes desafíos de Sandleris”. El experto sostuvo que el nuevo presidente del BCRA “debe reestructurar lo más rápido posible los vencimientos de Lebac dado que todo lo que no se renueve o restructure, lleva a que se tenga que emitir pesos para pagar las letras, generando inflación y presión en el dólar”.

Reservas: las arcas se fortalecieron a mediados de junio gracias al desembolso de u$s 15.000 millones del FMI, sin embargo así como entraron las divisas también se esfumaron en tres meses, una parte para contener al dólar y otra para abastecer al Tesoro. “Creo que el FMI debe adelantar el desembolso para despejar el riesgo de default y ampliar el préstamo para que vayan a las reservas, y así el BCRA pueda defender el tipo de cambio en la banda superior”, señaló Furiase.

Tasa de interés: La tasa de referencia en 60% es insostenible para una economía en recesión, aunque por otro lado es fundamental mantener atractivo al peso para desalentar el apetito por el dólar y controlada a la inflación. Sandleris solo podrá recortarla cuando el dólar esté estable, pero a un valor que no implique atraso cambiario.