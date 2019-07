Los 5 datos a los que tiene que estar atento el mercado en el arranque de la semana

Toda la atención está puesta en los buenos bríos que trae la tregua entre los Estados Unidos y China, los precios del petróleo y el oro van en diferentes direcciones. Otro dato a tener en cuenta es la pelea de los dos candidatos para ser el nuevo primer ministro, que reemplazará a Theresa May.

La tregua

Las bolsas europeas abrieron con subas superiores al 1%, impulsadas en su mayoría por el alivio que supone la reactivación de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos.

Estados Unidos y China relajaron las tensiones comerciales durante el fin de semana, ayudando a los mercados europeos a alcanzar máximos de casi dos meses en las primeras operaciones de hoy, con el alemán Dax, sensible a las turbulencias comerciales, liderando las ganancias.

Ambas potencias acordaron el sábado reiniciar las conversaciones comerciales, después de que el presidente Donald Trump ofreciera concesiones que incluían la renuncia a nuevos aranceles y una flexibilización de las restricciones a la empresa tecnológica Huawei para reducir las tensiones con Pekín.

Trump y Xi, la tregua

Infineon, Siltronic, Dialog Semi y STMicroelectronics subían entre un 3% y un 6%, llevando al sector tecnológico a su nivel más alto en un año.

Datos de la actividad industrial europea

Asimismo, los inversores también estaban atentos a los datos de la actividad industrial de las principales economías europeas, incluyendo Alemania, que se publicarán a lo largo del lunes, que seguirán a unos decepcionantes datos de Asia debidos a la presión ejercida sobre el sector por la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

El crudo

Además, los inversores estarán pendientes de la reunión de la OPEP en Viena con la idea de prorrogar por seis o nueve meses el recorte de su producción de crudo vigente este semestre, una medida que esperan sirva para evitar el abaratamiento del petróleo. De momento el precio del petróleo está subiendo esta mañana más de un 2%.

La OPEP está a punto de extender sus recortes de producción de petróleo en el primer trimestre de 2020, poniendo más énfasis en la reunión de los mayores productores de petróleo del mundo. La producción para los miembros de la OPEP disminuyó en junio, lo que indica la forma en que apuntan los planes del cártel.

Los precios del petróleo están aumentando en los recortes y la distensión del comercio. Más allá del crudo, siga observando el precio del mineral de hierro, ya en un máximo de cinco años. La producción de mineral de hierro de Australia se espera que disminuya por primera vez en 18 años, por lo que, combinada con la debilidad de los datos económicos de China y el precio del oro, es probable que sea un día activo para las acciones mineras.

Qué prometen los rivales a suceder a Theresa May

Los dos aspirantes a ser el próximo primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson y Jeremy Hunt, se esfuerzan por subrayar que ambos están felices de sacar al país de la Unión Europea el 31 de octubre sin un acuerdo vigente.

Theresa May, la mujer a la que reemplazará, no va a juzgar en silencio por su desempeño en el G20. La canciller alemana, Angela Merkel, enfrenta cierta resistencia a sus planes para los mejores empleos de la UE, prometiendo que Brexit no será el único tema discutido en Bruselas este verano.

Boris Johnson

Boris Johnson y Jeremy Hunt prometieron gastar miles de millones de libras en servicios públicos, infraestructuras y recortes de impuestos. Las promesas surgieron el domingo como parte de su lucha por convertirse en primer ministro, presentándose los dos como el mejor candidato para vencer al opositor Partido Laborista.

Los rivales que aspiran a suceder a Theresa May como líder de la formación gobernante, el Partido Conservador, propusieron planes para obtener un respaldo político más amplio mediante la inversión en educación, transporte y defensa, aunque eso signifique un mayor endeudamiento del Estado. Está previsto que la pugna haya concluido para el 23 de julio.

Johnson, el favorito, prometió aumentar el gasto en educación, lo que se suma a promesas anteriores de invertir en transporte, banda ancha superrápida, más policía y recortes de impuestos.

Jeremy Hunt

Hunt se comprometió a recortar el impuesto de sociedades, incluso en el caso de un Brexit desordenado (sin acuerdo), con el fin de impulsar el crecimiento económico y generar los fondos necesarios para invertir más en asistencia social, defensa y educación.

Con el 31 de octubre como fecha límite actual para que Reino Unido abandone la Unión Europea, gran parte del debate ha girado en torno a la estrategia de los dos candidatos para sacar a la quinta economía más grande del bloque comercial más grande del mundo sin perjudicar el crecimiento.

Teniendo en cuenta que el ganador lo decidirá los militantes del Partido Conservador, que en su inmensa mayoría apoya el Brexit, Hunt endureció su lenguaje, diciendo que a principios de octubre tomaría la decisión de apostar por una salida sin pactar con Bruselas si no hay perspectivas de que el Parlamento dé luz verde a un acuerdo.

El BCRA define la política monetaria de julio

A nivel local, los inversores estarán a la espera del anuncio del Comité de Política Monetaria del Banco Central que durante el mes de junio tuvo mínima de 62,5% para la tasa de las Leliq.

El Central definirá el esquema de política monetaria para julio y la expectativa del mercado está puesta en si bajará el piso de la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq) o no.



"Debiera salir mañana antes de que comience a operar el mercado con las medidas de julio". confiaron fuentes de la entidad monetaria a Télam, sin mayores precisiones.



La tasa que surge del promedio de las dos licitaciones de Leliq a 7 días de plazo (que los primeros días de esta semana tendrán un plazo mayor debido a los feriados de la semana próxima) que diariamente realiza el BCRA equivale a la tasa de política monetaria.



La semana pasada en las licitaciones que realizó en BCRA se activó el piso de la banda que se fijó para el mercado en 62,5%.



Este dato le garantizó un rendimiento que operadores del mercado aprovecharon para hacer el famoso "carry trade", es decir vender dólares y apostar a la tasa que es tomada como referencia para otras tasas del mercado.



Los inversores, despejadas las dudas de las candidaturas electorales, al tener garantizado un piso de rendimiento optaron por la tasa y desarmaron posiciones en dólares.



En junio el Copom mantuvo sin cambios las especificaciones del esquema monetario e informó que cumplió, por octavo mes consecutivo, su objetivo de Base Monetaria. "La meta actual, válida hasta fin de año, es de $ 1.343,2 mil millones (ajustable por el monto de las intervenciones que el BCRA realice en el mercado de cambios, y el aumento estacional de diciembre)", precisó el organismo en el comunicado de junio.



Entonces el Copom ratificó la tasa mínima de 62,5% durante el mes de junio para las subastas de Leliq y justificó la absorción de "la liquidez necesaria para que la tasa de interés de referencia se mueva endógenamente por encima de dicho nivel", precisó el Copom.



Resolvió mantener constantes los límites de la zona de referencia cambiaria en $ 39,755 y $ 51,448 por dólar hasta el 31 de diciembre de 2019 y sin cambio la política de intervención anunciada el 29 de abril.



Destacó que la tasa de inflación comenzó a descender en abril y mayo, indicador que en junio habría mantenido la tendencia decreciente y que consultoras privadas que la ubican en torno al 2,6%.



El Comité de Política Monetaria del BCRA está integrado por el presidente, Guido Sandleris, el vicepresidente, Gustavo Cañonero, la vicepresidenta segunda, Verónica Rappoport, Enrique Szewach, director designado por el Directorio de este Banco Central, y Mauro Alessandro, subgerente general de investigaciones económicas.

Bolsas de Asia

La noticia impulsaba las bolsas asiáticas e invitaba a los inversores a atreverse con activos de mayor riesgo, lo cual le quitaba brillo a los activos de refugio, incluyendo el oro y el yen. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 1,3% a las 0706 GMT, con el DAX de Fráncfort ganando un 1,6%.

El anuncio de una relajación de las medidas contra Huawei, así como una información publicada en la prensa japonesa anunciando que Applied Materials comprará al fabricante de dispositivos semiconductores Kokusai Electric por algo más de 2.000 millones de euros, propulsaban a los fabricantes de chips europeos en la apertura.

Bolsas europeas

Las principales bolsas europeas abrieron en alzahoy estimuladas por la distención en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China tras la cumbre del G20. El índice Ftse-100 de la bolsa de Londres subía un 1,07, el Dax de Fráncfort un 1,62% y el Cac-40 de París 0,81. En Madrid, el Ibex-35 arrancó la jornada en alza de 1,07%.