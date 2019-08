Los 10 puntos clave del plan económico de Alberto Fernández, según Nielsen

En una extensa entrevista con el diario económico brasileño Valor, el economista Guillermo Nielsen, asesor del candidato presidencial del Frente de Todos, dio detalles de las medidas que se tomarían desde el primer día de gobierno, en caso de que Alberto Fernandez gane las elecciones generales y sea electo presidente.

Nielsen dio precisiones sobre las eventuales políticas que aplicará el candidato respecto del dólar, la inflación, los salarios, el acuerdo con el FMI, el esquema de retenciones, la política fiscal, el control de importaciones, entre otros temas, si llega al poder.

La primera definición que dejó Nielsen es que el modelo a seguir por Fernández será el del primer gobierno de Néstor Kirchner, cuando el candidato ocupaba la jefatura de Gabinete de la Nación.

En cambio, negó de plano que un eventual gobierno de Alberto F. tenga fuertes semejanzas con el de Cristina Kirchner: "Sería más como el comienzo del gobierno de Néstor, que se caracterizó por niveles de inflación mucho más bajos, tasas de interés más reducidas y un control más estricto del gasto público. Es preciso tomar como referencia a la Argentina de 2003, 2005 y 2006. Es allí donde encontraremos el tipo de política económica que proponemos", sostuvo.

"Pero, por supuesto, con algunos aspectos más amplios sobre la política social que caracterizaron al gobierno de Cristina. Pero la esencia de la economía será volver a una política fiscal sólida y fuerte lo antes posible, y también monetaria, que permitan que la actividad económica funcione en un modo de crecimiento, algo que no está sucediendo en la Argentina de hoy, caracterizado por una fuerte recesión", agregó.

A lo largo de la entrevista, Nielsen detalló los siguientes puntos:

1. Impulsar las inversiones en Vaca Muerta

"Hay una serie de medidas que estamos preparando, y enviaremos proyectos de ley al Congreso para su aprobación rápida. Pero la más importante se refiere a un nuevo marco regulatorio para el petróleo y el gas, diferente de lo que es hoy", anticipó. Y agregó que la idea "es modificar el tratamiento fiscal y contable, en línea con la situación actual en la cuenca de los Estados Unidos. Es decir, un impuesto más bajo y una amortización acelerada como norma contable. El impuesto a la renta empresaria, en tanto, sería del 20%, cuando hoy es básicamente del 35%".

"Estamos pronosticando que la revolución del petróleo y el gas no convencional, que en los Estados Unidos tardó 15 años en ocurrir, en la Argentina podría darse en la mitad del tiempo. Creemos que esto es posible porque la tecnología ya está disponible y lo único que queremos es cambiar ciertas reglas del juego", dijo.

2. Contener la inflación con un gran acuerdo social tipo el de La Moncloa

"Se propondrá un acuerdo social para reducir los niveles de inflación lo antes posible. Será un acuerdo de precios y salarios muy importante para moderar la inflación, que es uno de los grandes problemas de Argentina", dijo Nielsen.

"Sería un acuerdo de precios y salarios. Y, por otro lado, una política fiscal y monetaria coordinada con ese pacto. No hay una solución para la inflación sin una política fiscal sólida y una política monetaria no expansiva dentro de la agenda planificada de sobriedad fiscal", explicó.

"Sería una especie de Pacto de la Moncloa. Con aumentos de precios y salarios preprogramados, una política fiscal y monetaria consistentes con los objetivos de este acuerdo", afirmó.

3. Procurar niveles de tasas de interés bajas

Nielsen consideró que para que la economía funcione "tiene que haber una tasa de interés real muy baja, de uno o dos puntos en términos reales".

"El problema es que el gobierno de Mauricio Macri nos dejará tasas de interés muy altas, sobre todo por un factor de total falta de confianza. La sociedad argentina ha perdido durante mucho tiempo la confianza en el gobierno de Macri, y nuestra tarea será, en primer lugar, recuperarla", argumentó.

4. Una política fiscal sustentable

"El nivel de deuda al que la Argentina ha estado sometida requiere que el país tenga superávit primario. Ya no es suficiente tener balance fiscal, también se necesita superávit primario", sostuvo y agregó que “tendrá que ser una gestión ajustada al gasto. Se deberá observar muy de cerca todo esto, y esta será una parte clave del trabajo inicial. Pero también será una cuestión de realismo. El problema hoy no es el de tener un superávit primario, sino la tasa de interés de la deuda que deberá pagarse en los próximos años por toda la deuda contraída bajo el gobierno de Macri".

5. Tipo de cambio flotante

Según Nielsen, la estrategia será avanzar hacia "un tipo de cambio flotante. No creo que sea apropiado un tipo de cambio fijo. Necesitamos mantener el tipo de cambio competitivo".

6. Acortarán plazos para liquidar exportaciones

"Sin duda habrá algunos cambios en la política cambiaria y de libertad absoluta en el mercado de capitales, que terminó caracterizando al gobierno Macri y que fue muy negativa. Eso es porque se combinaron tasas de interés muy altas e instrumentos monetarios que dieron lugar al 'carry trade' y que nos costó carísimo. Entonces, habrá algunas limitaciones, pero muy razonables", dijo.

Nielsen sostuvo que "se requerirá que los dólares provenientes de exportaciones tendrán que ingresar al mercado en un período que aún no sabemos si será de ocho o doce meses. Pero tendrán que ser liquidados. No es posible que tarden años en poderse liquidar las exportaciones. Esto crea una situación de inestabilidad del mercado cambiario que debemos evitar".

7. Renegociación con el FMI

"Como Argentina tiene un acuerdo con el FMI, hay ciertas cosas que necesariamente tendremos que hablar con el Fondo. No es que haremos lo que queramos. Pero que debe haber una negociación. Macri entregará un país pobre por un lado, y por otro, un país en una situación incómoda con un bajo grado de libertad bajo el acuerdo con el Fondo", sostuvo.

Según Nielsen, no es factible seguir manteneniendo el acuerdo actual con el FMI: "Buscaremos un mayor grado de libertad bajo este acuerdo. Entendemos que si ganamos, tendremos un mandato popular dado por los votos que nos autorizan y nos obligan a renegociar el acuerdo con el Fondo".

"Buscaremos una renegociación de todo: pagos, términos… Tenemos que ser realistas sobre la situación económica y social del país. Tenemos que pensar que una parte muy importante de la población no puede pagar los servicios públicos como gas, electricidad o agua. Debemos tener en cuenta que en Argentina, hoy la mitad de los jóvenes son pobres. Esta es la mayor obligación de resolver".

8. No habrá reducción de retenciones al agro pero sí medidas para otros exportadores

"Con el problema fiscal que nos deja el gobierno de Macri, está muy claro que no podemos poner fin a las retenciones por algún tiempo. Esto realmente no es factible. No es deseable, pero no es factible", dijo Nielsen, y recordó que fue "el gobierno de Macri el que ha impuesto retenciones a casi todas las exportaciones, no solo a la agricultura, sino también los servicios y los sectores de alta tecnología".

"Macri ha fijado impuestos a casi todo lo que exporta Argentina y tendremos que ver cómo podemos reducir esto. De todos modos, es una política muy negativa. Ningún país ha progresado castigando sus exportaciones. Me parece muy fuera de lugar, un impuesto muy irracional", sostuvo.

9. No volverán las trabas a las importaciones

"No, para nada", contestó el economista cuando se le preguntó si podrían volver las trabas a las importaciones.

"No soy partidario de los controles a las importaciones. Sí estoy a favor de un fuerte aumento de las exportaciones. Por eso es tan importante lo que queremos hacer en el sector de petróleo y gas en Argentina", aseguró.

10. Se buscará tener buena relación con Brasil y se revisará el acuerdo Mercosur-UE

Nielsen le bajó los decibeles a los cruces entre Alberto F. y Jair Bolsonaro, algo que ya había hecho el propio candidato la semana pasada, cuando disertó en un seminario organizado por el diario Clarín.

"Los países no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses permanentes. Brasil tiene intereses permanentes en Argentina, y Argentina tiene intereses permanentes en Brasil. Excepto por el fútbol, los argentinos tienen una profunda simpatía por Brasil", dijo Nielsen y agregó: “Soy muy optimista y creo que una vez que Alberto Fernández llegue a la Presidencia, tendremos relaciones mucho más estrechas que las que tenemos con Brasil. No le doy mucha importancia a las diferencias que veo en algunas declaraciones. Creo que la Argentina profunda y el Brasil profundo tienen muchas coincidencias, y que éstas están por encima de todos", destacó.

En cuanto al acuerdo UE-Mercosur, Nielsen aseguró que "nuestra posición es muy favorable al acuerdo". Sin embargo, aclaró que "tenemos que ver lo que se ha hecho, porque la verdad es que no conocemos el texto".

"Este acuerdo es algo en lo que hemos estado trabajando durante muchos años en Argentina y Brasil. Pero necesitamos ver los detalles de todo. Y luego tenemos el desafío, especialmente en Argentina, pero también en Brasil, de tener una macroeconomía más saludable y estable para que el acuerdo con la UE realmente pueda traer beneficios a las economías", concluyó.