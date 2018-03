Lorenzetti le iniciará a Carrió una demanda por daños

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, envió hoy una nueva carta documento a la diputada nacional Elisa Carrió donde le pide un "comportamiento responsable y un espíritu sereno".

Lorenzetti la acusa de persistir en "su actitud difamatoria" y además, de querer influir en el Poder Judicial.También habla de "una guerra política" iniciada por la Diputada y también le dice que le iniciará una acción "de responsabilidad civil por daños".

En otra parte del documento enviado esta mañana tanto al domicilio de Carrió en Exaltación de la Cruz como a la Cámara de Diputados de la Nación, Lorenzetti afirma: "considero también que es grave la afectación de la independencia del Poder Judicial. Usted ha dicho que quiere modificar las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando sabe perfectamente que el tribunal no acepta ni aceptará presiones de este tipo"

Sobre el final de la carta, el titular de la Corte Suprema le comunica a Carrió que "no habiendo cesado su conducta y no habiendo aceptado el ofrecimiento de verificar la documentación, no me queda otro camino que promover acción de responsabilidad civil por daños. Lamento profundamente esta situación que no he promovido en ningún momento.