Lorenzetti: "Que no se sepa de Nisman es impunidad"

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, afirmó que "obviamente" la Justicia argentina tiene mala imagen, debido a que la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman aún no se resolvió y aseguró que eso "es impunidad". Lo hizo en una entrevista con el diario El País de España.



"Sí, obviamente, el hecho de que no se sepa qué pasó perjudica", admitió el juez y señaló que "cuando se produjo el fallecimiento" del fiscal especial para la causa AMIA, el 18 de enero de 2015, la Corte produjo "un video que fue muy fuerte con una cantidad de casos muy diferentes entre sí sobre los cuales no hubo resultados de investigación".



"Esto es impunidad. Para terminar con esto lo primero que hay que hacer es tener una policía científica capacitada. El problema empieza ahí. La que investiga es la policía. Estar 20 años como en el caso AMIA es una frustración", reconoció. Lorenzetti también señaló que "hay que mejorar el desempeño de la Justicia en el tema de la corrupción mediante la transparencia, el acceso a la información, el gobierno abierto" y dijo que no cree que haya jueces corruptos. "No, no lo veo. El Consejo de la Magistratura, que juzga a los jueces, no tiene denuncias importantes de corrupción de jueces", aseveró el presidente del máximo tribunal de Justicia del país.



Lorenzetti fue consultado por la prensa española sobre las presiones políticas al Poder Judicial y al respecto evaluó que el país se encuentra en un "proceso de aprendizaje" y que "está en el buen camino"."La tendencia en la sociedad es que valora cada vez más la importancia de un Poder Judicial independiente y de una Corte Suprema firme", completó el titular del máximo tribunal. También le dedicó una mención a la diputada Elisa Carrió, quien impulsó una denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.



"No me genera ninguna intranquilidad. Ella no es del Gobierno. Siempre hubo gente que denuncia. Con el Gobierno anterior también tuvimos denuncias de todo tipo", dijo. Finalmente, sobre la designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como integrantes de la Corte señaló: "Conozco muy bien a los jueces que van a venir, es gente de prestigio, pero es decisión del Senado".