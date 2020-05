Lorenzetti: “Hay que salir de la cuarentena global e ir a una limitación donde se expande”

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti llamó a “salir de la cuarentena global e ir a una limitación específica en lugares donde se expande” la epidemia porque el aislamiento “no puede ser permanente” y aseguró que en el país “se actuó dentro del estado de derecho” en esta emergencia.

“Hay que salir de la cuarentena global ir a una limitación especifica en lugares donde se expande” la enfermedad, aseguró el ex presidente del máximo tribunal de justicia en diálogo con CNN Primera Mañana que se transmite en dúplex en CNN en Español.

Durante una entrevista con Nacho Girón, Lorenzetti expresó que en “la Argentina felizmente en esto tenemos que estar muy contentos” porque “se ha actuado dentro del estado de derecho” y precisó que en esto “hay una coincidencia muy importante dentro de los poderes del Estado”.

Y añadió: “Las medidas son coincidentes entre todos los gobiernos nacionales, provinciales y los poderes judiciales también”.

Al respecto, Lorenzetti consideró que ahora hay “una etapa de transición” después de “una cuarentena rígida aplicada a todo el país” y precisó que “ahora lo que estamos viendo es dónde se puede liberar la cuarentena. Hay que liberarla porque no pueden ser permanentes“, apuntó.

“Tenemos situaciones donde empezó a liberarse la cuarentena y esto es muy importante y es importante que se liberen y comiencen a trabajar. Tenemos que acentuar el trabajo. Ahora solo hay que concentrarse en lugares de riesgo“, sostuvo.

Taxativo, Lorenzetti indicó que “hay que salir de esta ceguera global y entender que hay que fortalecer la resiliencia de la naturaleza y fortalecer el mundo natural para que no vuelva a suceder esto” otra vez.

Al hablar de la necesidad de seguir flexibilizando la cuarentena, el ex titular de la Corte expresó que “los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales y para eso hay límites” .

En ese sentido, dijo que “hay mucho debate de cuál es el límite” y precisó que “el principio general es que tenemos que defender las libertades. Se defienden siempre, haya o no emergencia. El punto es hasta cuándo se justifican. En cada país es distinto porque hay realidades distintas. En Argentina donde no hay contagio ahí no se justifica la cuarentena“, apuntó.

Sobre la situación específica de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, Lorenzetti aseguró que “el tema es que hay que salir de la cuarentena global e ir a una limitación en lugares donde se expande. Por esto en todos los gobiernos lo que hacen es concentrarse en lugres donde se expande” la epidemia.