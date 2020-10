López Murphy, sobre las medidas económicas: "Son pequeñas y no atendieron a los desequilibrios que hay"

Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía, se refirió a los anuncios del titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, y afirmó que las medidas económicas "llegaron muy tarde, son pequeñas y no atendieron a los desequilibrios más grandes que hay".

"La Argentina necesita un plan consistente y coherente que no escape de los problemas de fondo", sentenció López Murphy con respecto a las medidas comunicadas el jueves pasado por el Gobierno, que tienen el fin de aumentar la oferta de dólares a través de un aumento de las exportaciones.

"Reflejan el reconocimiento a que tenemos serios problemas, como la pérdida sistemática de reservas del Banco Central", opinó el último viernes en declaraciones a Radio Rivadavia. Y, asimismo, agregó que además el país debe dar credibilidad a la sociedad.

De acuerdo con el economista, las idas y vueltas del Gobierno actual dan la noción de que están tratando de ganar tiempo y corriendo atrás del problema. "Estas medidas, tomadas hace tres o cuatro meses, hubieran sido más favorables", lamentó.

"En el mientras tanto se han perdido muchas reservas y hay un desequilibrio", consideró el también ex ministro de Defensa. Y en esta línea añadió que el oficialismo debe estar dispuesto a enfrentarse a la crisis. "El peligro de insistir con los parches es que los problemas económicos sean muchos más agudos", enfatizó.

"Se necesita de un programa integral con apoyo multilateral", indicó, al tiempo que advirtió que si no se actúa de forma inmediata, para normalizar la situación, puede haber una crisis social muy profunda. "Veo el riesgo de que la inflación sea más alta si no se toman las medidas -vaticinó-. Espero que el Gobierno reaccione y que no nos haga pasar una pesadilla".

Con respecto a las similitudes de la actualidad con el Rodrigazo de los setenta, López Murphy explicó que ahora hay un déficit y una pérdida de reservas parecidas a las de aquel momento. Si bien adelantó que "Vamos rumbo a una situación delicada", aclaró que "todavía están a tiempo de poner un programa que evite lo que fueron esas circunstancias".