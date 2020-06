López Murphy: "La renegociación de la deuda pública no fue por el rumbo que propuso el Gobierno"

Conocido por su clara postura respecto de la austeridad fiscal, Ricardo López Murphy considera que la pandemia obligó al Gobierno una mayor expansión del gasto, pero sostiene que tras la emergencia "el sector público va a tener que ser puesto en caja". Cuestiona la forma en que se llevó adelante la renegociación de la deuda y cree que la salida post pandemia "debe venir por el lado de las exportaciones". Éstos son los pasajes principales del diálogo que mantuvo en exclusiva con El Cronista.

-¿Cómo ve hoy la economía argentina?

-Antes de la pandemia ya estábamos en una situación muy delicada. Hay una situación descontrolada en el gasto y en el déficit, que nos ha llevado a los problemas recurrentes de deuda pública e inflación. Además, muy baja inversión que no repone capital, una economía extraordinariamente cerrada y sin mercado de capitales.

-¿Por dónde empezar a ordenar todo esto?

Mirá también Economía deberá afrontar en junio vencimientos por $ 340.000 millones Se trata de deuda en moneda local, de la cual más de $ 210.000 millones están en manos de acreedores privados. El jueves, el primer desafío con licitación con vencimiento el 16 de este mes

-El programa de salida de Argentina está muy claro, se tiene que integrar al mundo, promover fuertemente la seguridad jurídica y el clima de negocios para que haya inversión privada y sobre todo tiene que generar mucho empleo formal y mucha inversión.

-¿Hay condiciones objetivas para encarar este programa?

-No estuvo claro en el debate electoral que tuvimos en el segundo semestre en 2019, acuérdese usted que se decía que íbamos a tener una renegociación a la uruguaya o que había que ponerle plata en el bolsillo a la gente, como si los problemas que teníamos fueran de austeridad. La sensación es que cuando se produce el cambio de gobierno no había programa. Salieron a la descampada con los problemas que eso causó.

-¿Cómo ve el proceso de renegociación de la deuda en este contexto?

-Bueno, usted habrá visto que la renegociación no fue por el rumbo que el Gobierno propuso y ha tenido idas y vueltas. No se siguió el protocolo y las reglas que han seguido los países exitosos, incluso el caso uruguayo. Por supuesto yo esperaba que no saliera bien y no salió bien. Hubiera sido sano tener un programa económico integral, sobre ese programa buscar el apoyo de los organismos multilaterales y con ese apoyo ir a negociar con los tenedores de bonos, ésa es la práctica habitual. Fuimos por otro lado y ocurrieron los accidentes esperables.

-¿Cuando habla del caso uruguayo se refiere a renegociar sin quita pero con extensión de plazos?

-No, no me refiero a eso porque, objetivamente, después de tantos años de políticas desacertadas y populismo la Argentina tiene una situación que requiere una reestructuración. Simplemente, digo que el presidente había mencionado en la campaña que iba a intentar una salida a la uruguaya. Sí creo que había una cosa valiosa en el camino uruguayo, que era este procedimiento de tener un programa, buscar el apoyo de los multilaterales, ir a negociar con ese programa y cuando se llega a un acuerdo lanzar la oferta. No es lo que se hizo.

-¿El error fue negociar sin plan económico, entonces?

-El error está en no tener un buen diagnóstico y un programa de gobierno. Todo el tiempo se está tratando de hacerle creer a la gente que la salida es más Estado, un Estado que nos lleva a mega inflación, a cesación de pagos reiteradas, a impuestos extravagantes. Ése no es el camino.

-¿Puede cerrarse el acuerdo con los bonistas hasta el 12 de junio?

-Si se llegara a un acuerdo sería un punto constructivo para el futuro, no tanto para el corto plazo porque creo que el daño ya está hecho, pero sí sería importante para la post pandemia porque eso simplificaría y ayudaría a nuestra posible recuperación.

-¿Por dónde vendrá la recuperación post cuarentena?

-En cualquier circunstancia la Argentina estará restringida en el acceso al ahorro externo, por lo tanto tendrá que ir a una acumulación primitiva, que es liderar el proceso con las ventas externas. Lo que marcará el proceso de la recuperación es el fuerte crecimiento de las exportaciones, en particular toda la cadena agroindustrial. El único camino son las exportaciones porque no tenemos reservas, ni acceso al ahorro externo.

-¿Hay riesgo de aceleración inflacionaria e incluso hiperinflación?

-Me parece que con las elevadísimas tasas de expansión monetaria y las proyecciones en términos del déficit primario del sector público, uno puede asumir que vamos a tener un ritmo muy elevado de expansión monetaria este año y eso augura dificultades muy grandes para 2021.