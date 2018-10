López Murphy: "Brasil nos está dando una señal, nos ve como un caso de fracaso"

El ex ministro de Economía Ricardo López Murphy lideró un panel durante el encuentro de la Fundación Friedrich Naumann. Originalmente previsto para debatir con Domingo Cavallo, también ex jefe de Economía pero que se ausentó por motivos de salud, López Murphy expuso sobre "Economía de libre mercado vs. intervencionismo centralizado".

"Es importante señalar el principio de prudencia, que es ser restrictivo en el gasto. ¿Por qué? Porque hace daño cobrar impuestos, los impuestos producen distorsiones y las distorsiones crecen exponencialmente con la tasa de los impuestos. Cobrar impuestos es dañino", sostuvo López Murphy, ante un auditorio de 300 personas que se convocaron en la cumbre liberal, que abrió más temprano el comediante Alfredo Casero.

"Si algo uno observa en la Argentina es una tasa de ahorro bajísima a nivel internacional. Si algo necesita la sociedad es subir la tasa de ahorro. Implica tener más capital per cápita, que es más empleo y más ingreso per cápita. No es con gasto público, es con ahorro", reflexionó.

"Nosotros, como liberales somos la versión antagónica al pobrismo. Esta idea que prevalece en Latinoamérica, que es virtuoso ser pobre y es virtuosa la mendicidades un error conceptual brutal. Las sociedades que han desarrollado el potencial humano son sociedades que han bregado por su prosperidad", lanzó.

Sus críticas al Gobierno

"Qué ha hecho el Gobierno? Básicamente ha comprado el programa de la oposición. ¿Qué le pedía la oposición? Más impuestos y más tasa de inflación. Y el Gobierno ha subido brutalmente los impuestos y también la tasa de inflación", sostuvo el economista sobre el Presupuesto 2019.

"La presión impositiva que vamos a tener el año que viene va a ser la más alta de nuestra historia. Hay una duplicación del gasto", aseguró López Murphy. "El Gobierno no quiso agravar lo que recibió, pero no lo revirtió, entre otras cosas, porque la opinión pública está dominada por esa idea de que corregir los desequilibrios y reducir el peso del Estado va a ser nocivo para las sociedades. Yo creo todo lo contrario", completó.

La relación con Brasil

"Ese cambio en la actitud de Brasil respecto al Mercosur va a ser difícil al comienzo, pero en el largo plazo nos va a hacer bien. No nos hacía bien estar asociados a esa política hiper proteccionista que se había creado", afirmó.



"También es un cachetazo a nosotros, cuando Bolsonaro elige visitar a todos menos a su vecino y principal socio. Nos está dando una señal, nos ven como el caso del fracaso, si no lo entendemos...", opinó. Y concluyó: "Yo no hablo del presidente electo de Brasil, yo hablo de Brasil. Si nuestro principal vecino empieza a considerarnos como una carga intolerable, alguna reacción en nosotros tiene que ocurrir".