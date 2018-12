Lopetegui llega a Energía con el desafío de resolver los subsidios para Vaca Muerta

El nuevo secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, asumirá con un sector energético en llamas.

Es que Javier Iguacel renunció el viernes, un día después de anunciar aumentos de tarifas de luz y gas, y se fue sin terminar de resolver cómo será el nuevo esquema de subsidios para Vaca Muerta desde 2019.

Lopetegui, ex secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete, asumiría este miércoles 2 de enero de 2019.

Su primer desafío será coordinar con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, las modificaciones a la Resolución 46/2017, que establece los subsidios a la producción de gas no convencional en Vaca Muerta y también en la Cuenca Austral.

Mirá también Cómo les fue a los productores con el Sistema de Información Agrícola Un 34% logró ingresar a la categoría VIP" y la AFIP les devolverá la totalidad de las retenciones de IVA. En cambio, un 27% quedó en la peor categoría que los cataloga con "riesgo".

El Presupuesto 2019 prevé que el Estado nacional transferirá a las petroleras unos $ 28.700 millones o entre u$s 650 millones y u$s 700 millones para sostener la producción de gas.

Las principales beneficiadas son Tecpetrol (de Paolo Rocca) y la Compañía General de Combustibles (de Eduardo Eurnekian).

Según cuentan en la Secretaría, Iguacel tenía roces con Dujovne por los cambios que se implementarán en las próximas semanas.

Incluso, algunas versiones indican que su salida tiene que ver con una presión de Techint, publicó el medio La Política Online.

En concreto, el Gobierno topeará los subsidios y dejará afuera del programa de incentivos a la producción por encima de la declarada al principio.

Así, Tecpetrol, después de una inversión de u$s 2300 millones en tres años, tendrá solamente 10 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) cobrando u$s 7 por millón de BTU (MMBTU) en 2019, mientras que los 7 MMm3/d restantes los cobrará al precio del mercado, que ronda los u$s 4 / MMBTU.

El Estado paga la diferencia, que son unos u$s 3 / MMBTU.

Al margen, Lopetegui, que se desempeñaba hasta el momento como asesor del presidente Mauricio, tiene un camino limpio con los anuncios de aumentos de tarifas que se hicieron el jueves.

De esta manera, no tendría que responsabilizarse por los incrementos que se harán a lo largo de 2019 en la luz (55% en cuotas entre febrero, marzo, mayo y agosto) y el gas (35%, concentrado principalmente en abril).

Su perfil orientado a los números (es el funcionario que llevaba el famoso Excel) se concentrará en la baja de los subsidios, que para 2019 están proyectados en u$s 5114 millones: u$s 2565 millones para electricidad, u$s 2464 millones en gas natural y u$s 84 millones para Gas Licuado del Petróleo (GLP o garrafas).

Aunque sea un mercado desregulado, Lopetegui también tendrá que lidiar con una guerra entre petroleras por el precio del petróleo, que bajó más de 30% en los últimos tres meses.

Mientras las productoras reclaman que se eliminen las retenciones a las exportaciones (que están en torno al 10% y operan en el sector para bajar el precio interno), las refinadoras empiezan a dejar de tener pérdidas y recuperan ingresos.

Además de los problemas propios en el mercado del gas, la baja del petróleo atenta contra la sustentabilidad a largo plazo de proyectos en Vaca Muerta, aunque por ahora el Gobierno no dio señales de hacia dónde se va a inclinar para saldar esta disputa entre las empresas del sector.

El nuevo secretario no tiene experiencia en el sector energético, a diferencia de sus antecesores Juan José Aranguren e Iguacel.

Es contador, trabajó en la consultora McKinsey, fundó la cadena de supermercados Eki, y fue CEO de LAN Argentina hasta que llegó a ser vicejefe de Gabinete, en un trío de plena confianza con Macri, junto a Marcos Peña y Mario Quintana.