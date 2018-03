Longobardi: “Tenemos un problema más grande que el de los fondos buitre, que es la inflación”

“En el plano económico, está pasando de todo. En primer lugar, la oferta que se les hizo a los fondos buitre el viernes y el acuerdo con los bonistas italianos. Esto no va a resolver los problemas económicos del país, pero es algo que había que hacer, no había opción. Y tenemos un problema más grande que el de los fondos buitre, que es el de la tasa de inflación que el Gobierno de Macri ha heredado y le costará desactivar”, expresó esta mañana el periodista Marcelo Longobardi en su editorial por radio Mitre.

Longobardi apuntó que “los números (de la inflación) de febrero son complicados” y que a eso se suma que “en marzo viene el aumento del gas, que va a ser del 200 y algo por ciento”.

Junto con la negociación con los fondos buitre y la estrategia para bajar la inflación, mencionó entre los frentes económicos inmediatos a las negociaciones paritarias que, resaltó, van a ser “una cosa dificultosa”. “Los gremios docentes están durísimos. Y con una inflación del 3% mensual, las paritarias son un tema complejo”, agregó.

En el aspecto político, apuntó que los ejes más importantes de esta semana son “la convocatoria a sesiones extraordinarias de Senadores para votar las nominaciones” de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que hizo el presidente Mauricio Macri para completar las vacantes en la Corte y la fractura interna en el bloque de diputados del Frente Para la Victoria (FPV).

“Me parece que Miguel Ángel Picheto y Adolfo Rodríguez Saá van a jugar un papel fundamental para destrabar” la aprobación de Rossati y Rosenkrantz en el Senado, vaticinó.

“La otra cuestión política importante son estos crujidos internos en el Frente para la Victoria que no sé a quién sorprende. Era una cosa obvia que el peronismo, fuera del poder con un liderazgo muy desgastado como el de Cristina Fernández de Kirchner, iba a terminar fracturándose”, expresó y pronosticó que “esto se va a agrandar” y “muchos diputados van a pasarse a una oposición más moderada, más sensata, y (el gobernador de Salta Juan Manuel) Urtubey, (el ex titular de la ANSeS Diego) Bossio y, eventualmente, (el ex ministro del Interior Florencio) Randazzo van a jugar un papel significativo”.