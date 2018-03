Longobardi: “En la lucha contra la inflación, Macri todavía no hizo nada"

El periodista Marcelo Longobardi advirtió hoy que el Gobierno de Mauricio Macri “hereda un gran despelote que es una inflación de varios años” y advirtió que “la confianza es muy simpática, pero si no tomás decisiones, la inflación no baja”.

“Si miramos lo que Macri hizo en el plano de la lucha contra la inflación encontramos que hasta el momento no hizo nada, en concreto un programa antiinflacionario no fue presentado. La gente no tiene tiempo de ir al Mercado Central todos los días”, subrayó.

En su columna diaria por Radio Mitre, destacó que “una economía con este nivel de inflación no es viable”, ya que “no va a atraer inversiones ni crear nuevos puestos de empleo”.

Consideró además que la salida de Graciela Bevacqua del Indec es “lamentable” y sostuvo que “el primer fracaso del Gobierno es no poder elaborar en el corto plazo un índice técnicamente aceptable”.

“Macri hereda un problema grave, hereda esta tara de los argentinos respecto a porque hay ésta inflación. La confianza es muy simpática pero si no tomas decisiones la inflación no baja”, subrayó.

Y agregó: “Tenemos que aceptar que la inflación alta no es viable. Una economía que tiene inflación del 30% anual no es viable, no va a traer inversiones, ni crear empleo, no hay forma que los argentinos vivamos como queremos vivir”.

“Acá hay una responsabilidad muy alta de Cristina Kirchner y su equipo económico, si se le puede decir equipo económico. El Presidente va a tener que hacer un programa antiinflacionario más o menos de shock”, reconoció.