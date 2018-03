Lombardi dijo que denunciarán a ex gerentes de la agencia Télam

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, anunció que el Gobierno denunciará penalmente a ex gerentes de Télam, la agencia estatal de noticias, que aparecen en un video de seguridad interna retirando cajas. Luego de que se conociera la filmación de una de las cámaras de seguridad difundido por Infobae, Lombardi indicó que "no sabemos qué se llevaron. Pero esto sucedió en el marco de lo que vivimos en los medios públicos que fueron usados como usinas de propaganda."

Según informó dio instrucciones al servicio jurídico para analizar las imágenes y aseveró que se encontró "un montón de material propagandístico del kirchnerismo, como afiches y carteles".

El ministro de Medios Públicos agregó: "Se podrían estar sustrayendo bienes del Estado en el marco de la impunidad enorme que hubo. Eso es lo que vamos a denunciar". En el video de una de las cámaras de seguridad del edificio de Bolívar 531, donde se encuentra el sector de administración de la agencia de noticias, se observa a ex gerentes utilizando en varias oportunidades el ascensor para transportar cajas durante los días 4 y 6 de diciembre por la noche.