Lombardi celebró el River - Boca “sin propaganda política” y hubo polémica en las redes sociales

El director titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, festejó en la transmisión sin “propaganda política‘ del Superclásico y en Twitter le salieron al cruce al reprocharle la presencia del diputado nacional del PRO Héctor Baldassi en los comentarios de Fútbol para Todos.



‘El fútbol sin propaganda política. Se respira otro aire. Habíamos naturalizado disparates”, escribió en su cuenta de Twitter el funcionario mientras se desarrollaba el River-Boca en el estadio Monumental.



La polémica no tardó en suscitarse cuando varios usuarios reprocharon el mensaje de Lombardi, al advertir sobre la contradicción de haber contratado al cordobés macrista Baldassi para la transmisión de Fútbol para Todos emitida por Telefé.



También llovieron las críticas contra el funcionario por haber sacado el superclásico de la grilla de la Televisión Pública, el único canal cuya programación se puede ver gratuitamente en cualquier lugar del país por TV abierta.



Sucede que en algunas jurisdicciones del interior del país, Telefé no puede ser sintonizado por la televisión abierta, con lo cual la única alternativa es estar abonado a algún sistema de cable pago. El partido también se transmitió por Canal 13, que tampoco puede ser visto sin problemas si no se tiene televisión por cable.

