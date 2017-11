Loma Negra debutó en Nueva York: qué planea hacer con el dinero que recaude

La cementera argentina Loma Negra debutó hoy en la bolsa de Nueva York a u$s 21,65 por ADS, alrededor de un 14% por encima del precio de colocación de u$s 19, y consiguió en la emisión primaria más de u$s 100 millones, con lo que planea financiar la expansión de la ampliación en la planta L’Amali.

“La colocación salió mucho mejor de lo que esperábamos, si bien teníamos mucha expectativa en el proceso (...) superó las expectativas que teníamos”, señaló a Reuters Sergio Faifman, director general de Loma Negra.

“Lo recaudado en la emisión primaria, que es algo más de u$s 100 millones, viene para financiar el 30% en la expansión de (la planta de cemento) L’Amali, que es una inversión de u$s 350 millones, y para fortalecer la estructura financiera pensando que si Argentina crece aún más de lo que tenemos previsto adelantar otras inversiones”, explicó Faifman.

El directivo remarcó que la ampliación en la planta L’Amali permitirá incrementar la producción anual a 4,9 millones de toneladas para principios de 2020, desde los 2,2 millones actuales.

“Todos los cementeros están viendo un crecimiento importante en Argentina y se están preparando para eso”, añadió.

En la jornada de ayer la compañía había colocado ADS en el NYSE y acciones ordinarias en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) a un precio de u$s 3,8 dólares cada una en una oferta pública de 30 millones de nuevas acciones. Loma Negra dijo que cada ADS representa cinco acciones ordinarias.

De este modo, se posiciona como la empresa de mayor potencial de crecimiento ante el plan de obra pública de financiamiento mixto, que implicaría para los próximos tres años desembolsos mayores a u$s 20.000 millones.