Logran bajar a 10,5% la tasa de créditos para los PPP viales, que llegan en agosto

Los concesionarios de los corredores viales que se licitaron bajo el modelo de Participación Público Privada (PPP) están a punto de firmar las adendas de los contratos que habilitaría el desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar las primeras obras.

El crédito es por u$s 900 millones, de los cuales u$s 200 millones son del BID y u$s 700 millones de bancos privados extranjeros que el BID Invest colocará en el fideicomiso de PPP que armó y administra el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Según confiaron a El Cronista en las empresas concesionarias ayer se realizó un encuentro en el Ministerio de Transporte de la Nación en donde se conocieron los detalles del préstamo y las modificaciones de los contratos.

"Los nuevos contratos no cambian nada sustancial para nosotros y la buena noticia es que bajó bastante la tasa del crédito del BID. Cuando empezamos a conversar la tasa era de 15,5% y ahora está en 10,5 por ciento. Sigue alta pero no es tan alta como al principio", confió uno de los empresarios.

La tasa fue confirmada por otro de los asistentes al encuentro que comandó Manuela López Menéndez, secretaria de Obras de Transporte de la Nación y virtual viceministra de Transporte. "La tasa está bien, pero el problema que se presenta es que los fee la encarecen demasiado".

Este último punto es el ahora discutirán en sus comité de créditos tanto el BID Invest como los bancos privados que participan del fideicomiso. Así lo confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Transporte que frente a la consulta señalaron que esas discusiones se realizarán "durante julio" por lo que todo hace suponer que en agosto se liberaría el crédito.

La falta de crédito externo consecuencia del cierre de los mercados para la Argentina y la posterior suba del riesgo país que comenzó en 2018 y que aún continúa discontinuó el uso de esta herramienta. Un ejemplo de esto es lo que sucedió con los ferrocarriles Belgrano Norte y Urquiza que esta semana se conoció el llamado a licitación internacional tradicional para su concesión. Estas líneas estaban pautadas para que su licitación sea vía PPP.

Mientras se espera que llegue la aprobación del crédito por los u$s 900 millones, los concesionarios de los corredores tienen a disposición una línea de u$s 100 millones que habilitó el BICE.

Los seis corredores viales que se licitaron son el A (Las Flores-Coronel Dorrego y Olavarría-Mar del Plata), que quedó en manos de la UTE Paolini Hermanos, Vial Agro y INC; el B (Luján-Santa Rosa, La Pampa) que operan CCA Panamá y Green; el C que atraviesa Buenos Aires, el sur de Córdoba hasta Mendoza bajo la órbita de José Cartellone y los E y F, que son las autopistas Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba y que opera la UTE Helport, Panedile, Copasa y Eleprint. Por último, está la Autopista Sur Buenos Aires-Cañuelas y que lo opera Rovella Carranza.