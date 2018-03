"Lo que pasa en la Argentina es un verdadero renacimiento"

El expresidente chileno Sebastián Piñera aseguró ayer que Mauricio Macri está haciendo "renacer" al país después de décadas "asfixiantes" de administración peronista.

"Argentina ha sido un país poco libre y no sólo por las dictaduras militares. Ha tenido en las últimas décadas gobiernos asfixiantes que no permitieron ejercer la libertad de crear, de lo cual surge la innovación y la creatividad y el crecimiento", dijo.

Piñera, que se presentó como candidato presidencial, se expresó así al hablar en el evento Argentina Summit 2017, organizado por la revista The Economist. "Lo que está pasando en la Argentina es un verdadero renacimiento", analizó al referirse a la llegada de Macri a la presidencia.