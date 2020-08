"Lo que me decís es de facho", duro cruce entre Espert y Feinmann

El ex candidato a presidente José Luis Espert se cruzó en vivo por A24 con el periodista Eduardo Feinmann. Luego de que el periodista asegurara que "le hicieron el juego a Cristina" para que vuelva al poder en las elecciones del 2019, el economista lo espetó: "Lo que me decís es de facho".

Empezaron entre sonrisas y cordiales saludos, pero enseguida el clima agradable se cortó. De cara a las elecciones de 2021 y el armado de un nuevo espacio político, Feinmann preguntó y Espert intentó esbozar una respuesta al hablar de los resultados de los comicios presidenciales pasados: "Las ideas fueron muy bien posicionadas, a pesar de que la cosecha fue magra".

"Fue horrible la cosecha de votos. Dos puntos sacaron", lo interrumpió Feinmann y el economista respondió: "¿Te parece? Habiendo empezado en enero, y con todo lo que nos hicieron creo que fue excelente".

Lejos de calmar las aguas, el periodista siguió con su tono punzante: "Le permitieron al Gobierno llegar y le hicieron el juego a Cristina". "¿En serio decís que nosotros posibilitamos la vuelta del kirchnerismo?", preguntó el ex candidato y añadió: "¿Qué es para vos la democracia?".

Entre idas y vueltas, Espert redondeó: "Es de facho eso, Eduardo". A lo que Feinmann indicó: "Hago un análisis político".

"Que me digas que porque yo me presenté Mauricio Macri pierde y vuelve el kircherismo es un análisis ridículo. Decís que la cosecha de votos fue ridícula y al mismo tiempo me decís que por culpa de esa cosecha de votos, que fue re magra, vuelve Kirchner. Ponete de acuerdo, si fue magro nosotros no posibilitamos que vuelva el kirchnerismo, la culpa es del muy mal gobierno de Cambiemos", concluyó Espert al respecto.