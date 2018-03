Llega ministro de Brasil para proponer libre comercio en autos, pero Gobierno se resiste

El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, Armando Monteiro, propondrá hoy a su par local Francisco Cabrera establecer el libre comercio para el sector automotor, hoy sujeto a un intercambio con preferencias tarifarias por cupos, que vencen en junio. Fuentes oficiales adelantaron que no aceptarán esta propuesta, por lo que se anticipa algún grado de tensión en el encuentro.

El funcionario brasileño impulsará la concreción de un acuerdo similar al firmado en diciembre por Brasil y Uruguay, que estipula un comercio automotor sin aranceles para los vehículos con un porcentaje establecido de componentes nacionales, según reportó la estatal agencia de noticias Brasil.

Horas antes de viajar al país, Monteiro sostuvo que "las condiciones están dadas" para avanzar con la Argentina en la liberalización del comercio automotor "bajo un modelo ya en vigencia con Uruguay y que podría ampliarse a todo el Mercosur". El acuerdo vigente con Brasil, renovado en diciembre y con vencimiento a fines de junio, establece un flex que prevé un esquema en el que por cada u$s 1,5 que se importa desde Brasil, la Argentina exporta por u$s 1. El acuerdo firmado entre Brasilia y Montevideo, por ejemplo, libera 100% el comercio para vehículos que tengan un nivel igual o superior a 55% y 50% de componentes nacionales para las exportaciones brasileñas y uruguayas, respectivamente, mientras que las unidades que no cumplen con ese requisito están sujetas a cupos de u$s 650 millones para Uruguay y de u$s 325 millones para Brasil. Este tratado, vigente desde el 1 de enero, contiene una cláusula de salvaguarda para situaciones de desequilibrio en la balanza.

El sector automotor es uno de los más sensibles en la relación comercial bilateral con Brasil y el que más gravitó en 2015 en el retroceso de la balanza del 18,8%, con un intercambio de poco más de u$s 23.000 millones, la mitad de lo comerciado en 2011.

Prat-Gay en Brasilia

El viaje de Monteiro se inscribe en la nueva impronta que el gobierno de Mauricio Macri le imprimió a la relación bilateral, que como complemento de la agenda que se desarrolle hoy en esta ciudad, tiene al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pray-Gay, de visita en Brasilia, para reunirse con su par Nelson Barbosa y con el canciller Mauro Vieira, además de mantener un encuentro con el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDS), Luciano Coutinho. Buscarán coordinar posiciones para el próximo encuentro del G-20, que se realizará a fin de mes en China.