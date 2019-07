Llaman hoy a la licitación para el nuevo gasoducto de Vaca Muerta

La Secretaría de Energía inició hoy la convocatoria a una licitación pública internacional para la construcción de un nuevo gasoducto que saldrá de Vaca Muerta y la adjudicación de la tercera licencia de transporte de gas. Mediante una resolución que en el Boletín Oficial, el Gobierno presentó el pliego definitivo y de esa forma se dará por iniciado el trámite. La nueva instancia fue comunicada aquí por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, durante una visita al yacimiento Loma Campana que explota la petrolera.

Se trata del primer tramo entre Vaca Muerta y la localidad bonaerense de Saliqueló, que tendrá un costo estimado de u$s 800 millones, de los cuales u$s 400 millones serán aportados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS. Según la fórmula de financiamiento, las empresas que liciten deben aportar u$s 200 millones y otros u$s 200 serán financiados por el mercado. Al financiamiento de estos últimos u$s 400 millones contribuirá la estadounidense Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés).

La relevancia principal de la obra radica en que permitirá la evacuación del gas producido en los yacimientos de la formación. Así, permitirá distribuir el fluido en todo el país, y consecuentemente, se va a dejar de importar gas de GNL en el invierno. Pero además, será el primer gasoducto troncal que se construye desde 1988. Hasta el momento, se recibieron 11 propuestas de interés y Energía convalidó una traza, que es la que sale en la licitación.

Según informó Lopetegui, las obras tienen que estar terminadas en mayo de 2021. El primer tramo a la planta compresora Saturno en Saliqueló -desde las cercanías de la planta de tratamiento de Tratayén, en Neuquén- amplia la capacidad de transporte a un nodo cercano a Bahía Blanca donde YPF tiene una barcaza regasificadora con la que espera exportar. YPF no tiene interés en participar de la construcción, pero sí en su existencia, para poder evacuar el gas de la cuenca.

El complemento de esta obra es la creación de una tercera área de concesión, Transportadora del Centro, que operará el gasoducto. Tendrá tarifa libre por 17 años (dos no se aplicará por el plazo de construcción) y los siguientes 15 años podrá pactar contratos con la industria y los generadores eléctricos. Los restantes 18 años hasta completar el plazo de 35 años de concesión, operará el régimen que hoy tiene TGS y TGN, donde el Estado fija tarifa. Los interesados tendrán tiempo hasta el 20 de septiembre para presentar sus ofertas.

La licitación será definida para quien ofrezca menor precio por el gas transportado. El precio será más que competitivo (hoy está cerca de u$s 4 el millón de BTU). Será más bajo que el de Brasil, con lo cual le dará mayor competitividad a la industria local. La licitación será definida para quien ofrezca menor precio por el gas transportado. La licitación se definirá en septiembre y la idea es que se adjudique en octubre, antes de la primera vuelta, aunque ese plazo es formal, indicó Lopetegui.