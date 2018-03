Lilita sigue contra el Papa: "Yo sí voy a ir al cielo, no sé Francisco”

La diputada por Coalición Cívica-ARI dijo del sumo pont‘fice que “es un líder espiritual que le gusta el poder como a nadie‘ y le pidió que ‘no se entrometa tanto en la historia argentina”.

La diputada por Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió dijo esta noche que el papa Francisco ‘es un líder espiritual que le gusta el poder como a nadie‘ y le pidió que ‘no se entrometa tanto en la historia argentina”.



La legisladora dijo que el rosario que el Papa le envió a la dirigente social Milagro Sala ‘no es inocente‘ y que ‘es malo en sus amistades‘, porque ‘si empodera a (Guillermo) Moreno, empodera a un violento”.



“Lo quiero al Papa, pero que no se entrometa tanto en la historia argentina. Es un líder espiritual que le gusta el poder como a nadie, que lo ejerza en el Vaticano. Le gusta el chisme a Bergoglio‘, agregó Carrió en diálogo con Todo Noticias.



Además, la diputada dijo que ‘no hubiera ido‘ a ver a Francisco, porque ‘tiene que venir a vernos a los fieles, a los que creemos en Cristo y Dios. El pueblo cristiano no queremos que él sea peronista o macrista, queremos que sea de todos‘. ‘Yo sí voy a ir al cielo, no sé Francisco. Lo van a juzgar por estar abrazado con Moreno, lo van a juzgar por alguien que somete a esclavitud con planes sociales (por Sala), alguien le va a preguntar‘, concluyó.