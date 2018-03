Lijo citó a ex funcionarios por aportes "ilegales" a la campaña de Cristina en 2007

El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria para fines de marzo a empresarios farmacéuticos y a ex funcionarios kirchneristas por el presunto delito de lavado de dinero en la campaña electoral de 2007 de la ex presidenta Cristina Fernández, al comprobarse, según dijo, "el origen ilegal" de los fondos utilizados. Lijo convocó a Héctor Cappaccioli, ex jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y principal responsable de la campaña del Frente para la Victoria en 2007; al ex gerente de la ANSeS Sebastián Gramajo y al ex director de Lotería Nacional Hernán Diez.



"Era plata que no estaba declarada, que no estaba en el circuito financiero y que estaba fuera de la capacidad de las droguerías y los laboratorios", dijo el juez por Radio Nacional, donde cuando le preguntaron si consideraba que esa campaña se financió en parte con fondos ilícitos, afirmó "efectivamente".



Las declaraciones serán entre el 29 y el 31 de marzo e incluyen a los empresarios Carlos Torres y Néstor Lorenzo, de Multipharma; Soledad Bellone (viuda de Sebastián Forza, víctima del triple crimen de General Rodríguez), de Sanfor Salud SA, y Gabriel Brito, de Global Pharmacy.



A estas empresas farmacéuticas se les achaca haber aportado a la campaña $ 886.000 que no pudieron justificar. En su medida, Lijo señaló que a los sospechosos se les imputa "la participación en la maniobra mediante la cual se aportaron a la campaña presidencial del año 2007 para la fórmula "Fernández de Kirchner-Cobos" del "Frente para la Victoria" la suma de $ 886.000".



Mediante esa operatoria "se puso en circulación en el mercado dinero no declarado de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener la apariencia de licitud de ésta", precisó. "La modalidad empleada por esta maniobra -agregó- era la siguiente: las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio la factura por parte de éstos. Previo a la presentación del cheque en el banco interviniente se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo por caja para así encubrir el origen del mismo", detalló Lijo, titular del juzgado 3.



Lijo detalló que "a Capaccioli, Gramajo y Diez se les reprocha la recepción y administración de dichos aportes, con el conocimiento de que este dinero provenía de un ilícito. De tal modo, lograron poner dicho dinero en circulación en el mercado otorgándole apariencia posible de un origen lícito". Por su parte, precisó, "a Torres y Lorenzo se les imputa los $ 376.000 aportados por Multipharma S.A. que fueron efectuado mediante la entrega de cuatro cheques", y a "Solange Bellone en relación con los $ 200.000 aportados por la firma Sanfor Salud SA".