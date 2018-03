Lijo: Parrilli sabía de los audios

En medio de las denuncias por la filtración ilegal de una escucha a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex secretario de Estado, Oscar Parrilli, el juez Ariel Lijo rechazó la acusación en su contra por la difusión de los audios y aseguró que el ex funcionario sabía "desde hace muchos meses" de la existencia de ese material e incluso "se llevó una copia de 90 CDs". La Corte Suprema y la Agencia Federal de Inteligencia se habían desligado de la divulgación de los audios, pedidos por Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan.