Lifschiz cuestionó la ausencia de Macri y Frigerio le respondió El gobernador santafecino dijo que él "no comparte" la hipótesis de no estuvieran dadas las condiciones de seguridad necesarias. El ministro Frigerio, sin embargo, señaló que "la sugerencia de que el Presidente no asistiera vino del propio mandatario provincial"