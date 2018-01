Licitarán u$s 800 millones en Letes en dólares

El Ministerio de Finanzas anunció ayer que volverá a licitar Letes en dólares el próximo martes y miércoles por u$s 800 millones. Los instrumentos a licitar son dos. Por un lado, la reapertura de las letras en dólares a un plazo de 196 días, con vencimiento del 10 de agosto, por u$s 400 millones.

La otra Lete, también en dólares, es a un plazo de 364 días, con vencimiento el 25 de enero de 2019, también por u$s 400 millones. La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes 23 de enero, finalizará a las 15 del miércoles 24.

Para las Letras a 196 días el precio de suscripción será de u$s 985,19 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,80%. Para las a 364 días el precio de suscripción será de u$s 970,01 por cada, es decir una tasa de 3,1%.

La suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares. El tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación "A" 3500 del 23 de enero.