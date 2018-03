Licitarán dos Letes por u$s 1000 millones

El Gobierno colocará nuevamente esta semana deuda en el mercado local a través de una licitación de dos Letras del Tesoro (Letes) por un monto total de u$s 1000 millones.



De acuerdo a lo anunciado el viernes por el Ministerio de Finanzas, se licitará por cada Lete "hasta un monto de valor nominal de u$s 500 millones".



Según se indicó, la recepción de ofertas para ambas Letes arrancará el miércoles a las 10, y el plazo vencerá el jueves a las 15. Una de las letras se licitará a 81 días y vencerá el 26 de mayo, mientras que la otra será a 193 días, con vencimiento el 15 de septiembre.



Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas, que deberán presentar sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).



"La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal", explica el comunicado del ministerio que conduce Luis Caputo.





Para las Letras a 81 días, el precio de suscripción será de u$s 993,93 por cada 1000 de valor nominal, lo cual representa una Tasa Nominal Anual (TNA) de 2,75%.



Para las Letras a 193 días, el precio de suscripción será de u$s 982,59 dólares por cada 1000 de valor nominal, es decir, una TNA de 3,35%.



La suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses, y el tipo de cambio que se tomará será el correspondiente a la Comunicación "A" 3500 del miércoles 1.



Será la cuarta vez en el año que el Ministerio de Finanzas colocará Letes. En la última ocasión, el jueves 16 de este mes, las órdenes recibidas alcanzaron los u$s 2175 millones.



La Secretaría de Finanzas, a cargo de Santiago Bausili, informó en el cronograma de licitaciones que las próximas se realizarán los siguientes jueves 16 y jueves 30 de marzo. Como el resto, también serán Letes con plazos cercanos a 90 días.