Licitan ingeniería para la Línea F, una obra de u$s 2.000 millones: como será

El Gobierno porteño tiene un karma con los subtes. No hay opositor que no le recuerde al támdem Macri-Larreta aquella promesa de campaña, previa al inicio de la gestión del PRO en la Ciudad, que decía que iban a construir a razón de 10 kilómetros de subte por año. Aquella promesa mutó en algo más módico, como la extensión de algunas de las líneas existentes y la finalización de la H, una obra que comenzó en 2001 luego de un lapso de 60 años sin construir nuevas líneas de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires. La H fue la primera línea totalmente nueva desde la habilitación de la línea E, a mediados de la década de 1940. Ahora, en plena campaña electoral, el Gobierno porteño se propuso mover el avispero con el anuncio del llamado a licitación para los estudios de ingenería con los que tener una idea acabada de cómo debería ser la obra para instalar un nuevo subte en la Ciudad, la denominada Línea F, con la que se pretende unir Barracas con Palermo, una obra que estiman costará u$s 2.000 millones.

“Es una etapa necesaria. Son estudios muy complejos y costosos que permiten ver aspectos centrales de la obra, desde si se va usar una tuneladora, o qué equipamiento es necesario, hasta una estimación de la cantidad de materiales que se necesitan, entre otras muchísimas cosas, en definitiva un estudio muy preciso de los detalles constructivos”, explicó una fuente de Sbase.

De lo que se trata en esta instancia, entonces, es de contratar a la consultora que “será la encargada de desarrollar el proyecto y los pliegos técnicos para el diseño de la traza y las obras complementarias de la línea”, dijo Sbase en un comunicado.

La consultora que gane deberá “en una primera etapa, de aproximadamente tres meses, validar y ajustar, a través de modelos analíticos, el anteproyecto conceptual elaborado por SBASE -incluye traza, accesibilidad, circulación y evacuación de los pasajeros, locales técnicos, etcétera- y presentar eventuales alternativas. Luego, tendrá seis meses para desarrollar la documentación para la licitación de la construcción de la línea, que incluirá pliegos, memorias y planes de trabajo, entre otros. En ese sentido, abarcará también todas las especialidades complementarias como potencia, señalamiento, comunicaciones, medios de elevación y material rodante”, dice el comunicado.

Según Sbase, la Línea F “tendrá un rol central en la conectividad e intermodalidad de los viajes en la ciudad, ya que 8 de las 13 estaciones serán de combinación y tendrá 2 centros de trasbordo en Constitución y Palermo”.



“Será una línea moderna, construida y equipada con la última tecnología en materia de construcción y operación”, agrega y destaca: “Por primera vez en Argentina, se utilizará la tecnología TBM (Tunnel Boring Machine) para la construcción de una línea de subte. Se trata del empleo de una máquina tuneladora que, hasta el momento, se utilizó únicamente en proyectos hidráulicos”.



Según Sbase la nueva línea tendrá una extensión de 12 km, desde Barracas a Palermo. Contará con 13 estaciones - 11 serán subterráneas y 2 en viaducto- y permitirán transportar, aproximadamente, a 600 mil pasajeros diarios. Su construcción está estimada en unos 2 mil millones de dólares y actualmente se evalúan diferentes fuentes de financiamiento.

Las estaciones serán California, Súarez, Constitución (combinación con Línea C), Entre Ríos (combinación con Línea E), Independencia, Congreso (combinación con Línea A), Corrientes (combinación con Línea B), Córdoba (combinación con Línea E), Las Heras, Hospital Rivadavia, Salguero, Plaza Italia (combinación con Línea D) y Palermo.