Licitación: el Gobierno consiguió $ 112.600 millones y cubrirá un vencimiento importante

El Ministerio de Economía captó $ 112.600 millones con la licitación de tres letras y un bono en pesos y logró los fondos suficientes para cubrir una abultada obligación de pago de más de $ 100.000 millones que opera este viernes.

Se trató de una subasta en la que el Gobierno buscaba cubrir más de $ 101.000 millones de un importante vencimiento de Letras ajustadas por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) y obtener un 10% de financiamiento neto.

Con estos resultados, cumplió con su meta e incluso consiguió un ligero excedente casi $ 2000 millones que se utilizará para cancelar adelantos transitorios (AT) del Banco Central (BCRA) por anticipado, tal como estableció el ministro de Economía, Martín Guzmán, hace alrededor de un mes.

En esta ocasión, el Tesoro licitó dos letras ajustadas por CER (Lecer), otra con tasa variable (pases pasivos) más un margen y un bono también atado al CER (Boncer). Se recibieron 230 ofertas y fueron todas aceptadas.

La letra más corta ajustada a la tasa de pases, una reapertura de la emitida el 5 de noviembre, captó $ 51.482 millones, a un precio de corte de $ 1025,67 por cada $ 1000 nominales y una tasa nominal anual de 40,25%. Vence el 31 de marzo de 2021.

La tasa variable será un promedio simple de la tasa de pases publicada por la autoridad monetaria de los cinco días hábiles previos a la emisión y a los cinco días hábiles previos al vencimiento y se añadirá un margen de 3,2%. Como la tasa de pases subió en el último mes, Economía terminó validando una tasa mayor al 37,7% de principios de noviembre.

La Lecer más corta, una reapertura de la colocada el 30 de noviembre, embolsó $ 50.064 millones, a un precio de corte de $ 1005,17 por cada $ 1000 nominales y una tasa anual de 0,35%. Vence el 21 de mayo de 2021 y, si bien se coloca y se paga en pesos, su ajuste de capital está atado al CER. En este caso, paga menos tasa que el 0,75% validado en la subasta original.

La otra Lecer es un título nuevo que logró $ 6386 millones, con un precio de corte de $ 994,22 por cada $ 1000 nominales y una tasa anual de 0,75%. Vence el 13 de septiembre de 2021.

El Boncer, una reapertura del emitido el 20 de mayo, consiguió adhesiones por $ 4668 millones, a un precio de corte de $ 1123,57 por cada $ 1000 nominales y una tasa nominal anual de 2,75%. Vence el 20 de septiembre de 2022.

Un mes exigente

Diciembre aparece, en materia de vencimientos con privados, como el gran escollo de los próximos meses con obligaciones por más de $ 250.000 millones. En enero vencen casi $ 160.000 millones; en febrero, casi $ 260.000 millones; en marzo, apenas $ 14.000 millones; en abril, $ 285.000 millones; en mayo, casi $ 20.000 millones, y en junio $ 21.400 millones.

No obstante, en la primera mitad del año que viene las mayores exigencias son vencimientos de letras intransferibles del Banco Central (u$s 7504 millones en enero y u$s 2121 millones en marzo) y los u$s 2400 millones que corresponden al pago del Club de París que debe hacerse en mayo.

En tanto, con multilaterales y bilaterales expiran u$s 2000 millones en el primer semestre de 2021 y deben devolverse adelantos transitorios al Central por $ 540.000 millones, siempre según las cifras de la OPC.