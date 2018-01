Liberaron a Timerman y el Gobierno intercerderá por su visa para entrar a EE.UU

Después de que se quedara sin poder viajar en el aeropuerto de Ezeiza al revocársele su visa, el juez federal Sergio Torres decidió ayer concederle la excarcelación al ex canciller Héctor Timerman por "razones humanitarias y extraordinarias", para permitirle volar a Estados Unidos y someterse allí a un tratamiento médico contra el cáncer. El magistrado, quien subroga a su par Claudio Bonadio, tomó la decisión luego del planteo presentado por su abogada Graciana Peñafort, en el marco de la causa que lo investiga por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA por la firma del Memorándum con Irán.

En paralelo, con la decisión judicial, el Gobierno argentino accedió a interceder ante el Departamento de Estado norteamericano para que Timerman obtenga un nuevo visado que le permita ir a Nueva York. Fuentes de la Cancillería confiaron a El Cronista que su titular, Jorge Faurie, se comprometió a hablar con las autoridades de la embajada de Estados Unidos. Luego lo oficializaron con una gacetilla enviada desde el Palacio San Martín.

"Se advierte que la circunstancia aludida por la defensa obliga entender el caso como uno de extrema excepcionalidad, vislumbrándose que razones humanitarias, vinculadas a su grave estado de salud, deben ser priorizadas por ante los riesgos procesales", señaló el juez en su fallo. Además,Torres recordó que la Cámara Federal, al confirmar la prisión preventiva de Timerman, había advertido que la misma "debía ser analizada de modo continuo y flexible" a raíz de su delicada situación de salud.

Tras ser notificada del fallo, Peñafort comunicó la decisión a Timerman en su domicilio y luego tenía previsto pedir de inmediato la revisión del otorgamiento de la visa a la Embajada de Estados Unidos. "Disculpen que no escribo pero me aumentaron los calmantes por los dolores que me produce el cáncer y me cuesta concentrarme. Estoy muy conmovido por los miles de mensajes de apoyo que me han hecho llegar los compañeros", señaló Timerman en su cuenta de la red social Twitter.

La decisión del juzgado fue ante el pedido de la abogada luego de que antenoche, cuando estaba a punto de abordar un vuelo, Timerman fue informado de que no tenía autorización de ingreso a Estados Unidos, ya que le habían revocado la visa. El ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto fue notificado de la decisión del Departamento de Estado cuando estaba realizando el check in para abordar el servicio AA954 de la empresa American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Timerman tenía previsto viajar a Nueva York, ciudad de la que había sido cónsul general antes de ocupar la Embajada de Estados Unidos, por un tratamiento médico, pero ante la negativa de ese país no pudo subirse al vuelo que iba a aterrizar en el Aeropuerto John F. Kennedy.

El ex funcionario nacional había sido autorizado previamente por Torres, subrogante en el juzgado, para viajar a Estados Unidos y someterse a un tratamiento médico contra el cáncer hepático. Antes del receso de verano, Bonadio le había negado la excarcelación por entender que su situación de salud no era "un impedimento para que pueda cumplir la prisión domiciliaria dispuesta".

El ex canciller, que fue procesado junto con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini, como coautor del delito de "encubrimiento agravado", recibe un tratamiento que combina sesiones en Buenos Aires y otras en Nueva York.