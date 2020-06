Ley de Alquileres: la oposición bloqueó su sanción en el Senado

Derrota para el oficialismo en el Senado. Se daba por descontado que hoy la Cámara alta sancionaría la iniciativa que significa un alivio para los inquilinos: la denominada Ley de Alquileres. Pero el interbloque Juntos por el Cambio decidió no acompañar con sus votos el tratamiento sobre tablas y el debate se cayó. Que el oficialismo no se haya garantizado los votos para tratar dos leyes que contaban con amplio consenso es una señal de alarma para el Frente de Todos, que aspira a nombrar a Daniel Rafecas al frente de la Procuración General de la Nación. Si se repite un escenario como el de hoy, su nombramiento naufragará.

"Va a ser un día difícil", dijo la presidenta de la cámara Cristina Fernández luego de que una serie de desperfectos técnicos obligaran a los senadores a votar a viva voz la habilitación del tratamiento "sobre tablas" de la Ley de Alquileres y la que reforma la Ley de Educación para permitir la educación a distancia, en situaciones excepcionales.

Una vez hecho el conteo, el oficialismo cosechó 42 votos positivos y 29 negativos: JxC y el Interbloque Federal bloquearon el debate.

De esta forma, la iniciativa que busca modificar el Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a los contratos de locación y que daría un alivio a los inquilinos deberá esperar.

Entre otros puntos, la ley extiende de dos a tres años los contratos de alquileres, que el pago de expensas extraordinarias queden en manos del dueño así como también reduce a un mes de alquiler el monto del depósito.

Además, la iniciativa establece que los ajustes en los contratos deberán efectuarse usando un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte); determina que el contrato deberá ser declarado ante la AFIP y contemplan distintas opciones para facilitar las garantías para los inquilinos, más allá de la garantía inmobiliaria.

Según argumentaron desde JxC a este medio, la decisión de bloquear el tratamiento sobre tablar respondió a que no se habían cumplido los siete días entre que se dictaminaron ambos temas y su tratamiento en el recinto, tal como lo establece el reglamento del Senado.

El objetivo, dicen fuentes parlamentarias, fue ponerles límites al Frente de Todos, "para que se den cuenta que no pueden hacer todo lo que quieren". Y agregaron: "No vamos a hacer lo que no corresponda".

"Como oposición responsable, desde el #InterbloqueFederal no apoyamos el tratamiento de los proyectos que el oficialismo pretendió imponer en el @senadoargentina. Nada tienen que ver con dar respuestas a la ciudadanía frente la #Pandemia", argumentó, por Twitter, la senadora del Interbloque Federal Clara Vega.

La imposibilidad del oficialismo de hacerse de los votos sienta un antecedente poco alentador de cara al tratamiento del pliego de Rafecas que aspira aprobar y que también requiere del acompañamiento de las dos terceras partes del recinto.

Licencia de Alperovich y DNUs

Al comienzo de la tercera sesión remota que celebra el Senado, se aprovó la extensión de la licencia del senador José Alperovich por 90 días. El tucumano fue denunciado por violación por su sobrina y ya se había tomado una licencia por seis meses, también sin goce de sueldo, por este tema.

En este momento, los senadores debaten la derogación de DNU dictados durante el macrismo. Uno de ellos, que data del año 2015, fue el que traspasó el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia. Hasta ese entonces, estaban bajo la órbita de la Procuración General de la Nación.

El otro DNU es el que dejó en manos del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Además, se tratarán una serie de DNU dictados por el actual presidente, Alberto Fernández, entre ellos, el 457, que habilita al jefe de Gabinete Santiago Cafiero a reasignar partidas presupuestarias sin tope en el marco del coronavirus.