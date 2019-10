Levy Yeyati no ve una corrida contra el dólar si gana Alberto Fernández

“Creo que lo que va a pasar va a depender mucho de en qué nivel esté el dólar cuando llegue Alberto Fernández. Mi impresión es que no va a haber sorpresas. La mayoría de los analistas y el mercado está anticipando una victoria de Fernández con lo que el dato per se, no va a ser disparador de una nueva corrección”, dijo Eduardo Levy Yeyati, ex economista jefe del Banco Central a la cadena alemana de noticias DW.

Por otra parte aclaró que el valor del billete verde va a depender mucho de sus palabras al momento de asumir.

“Fernández insinuó que quiere un dólar competitivo con lo cual la presión quizás sea al alza. Pero tenemos una inflación que este año va a cerrar cerca del 60%, y eso es muy costoso políticamente. Creo que efectivamente el dólar tiene una banda muy angosta para deslizarse”, sostuvo el economista.

Sin embargo, Yeyati advirtió que todo puede complicarse si “Alberto Fernández dice algo cuando asuma y que ello provoque una corrida”.