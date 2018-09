Leve mejoría en la brecha de ingresos en el segundo trimestre

Muchas veces la difusión de estadísticas puede dar cuenta de un fenómeno que parece desligado de la realidad. Es lo que ocurre con los datos sobre distribución del ingreso que presentó ayer la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En un contexto de gran volatilidad en el mercado de cambios y recrudecimiento de la inflación desde principios de mayo, el pequeño avance en los indicadores de distribución del ingreso luce como un dato un descontextualizado. Para la EPH del segundo trimestre del año se relevó un universo de 27.770.865 de personas y 9.101.331 hogares en 31 aglomerados urbanos.

El relevamiento correspondiente al segundo trimestre del año mostró una relativa mejora en la brecha de ingresos entre el decil 10 (el de mayor ingreso) y el decil 1, el más bajo de la escala. A la vez, en el período abril-junio el coeficiente de Gini se ubicó en 0,422, algunas centésimas debajo del registro del trimestre anterior (0,440). El coeficiente de Gini es un indicador de la desigualdad en la distribución del ingreso, que toma valores comprendidos entre 0 y 1. El valor 1 refleja la desigualdad extrema, mientras que a medida que el indicador se acerca a 0, hay menor desigualdad.

En cuanto a las brechas de ingreso per cápita familiar, una medida de desigualdad que muestra la diferencia entre el decil 10 y el decil 1, en el segundo trimestre el promedio llegó a 18 veces, tras haber tocado un nivel de 20 en el primer trimestre de 2018, lo mismo que en el segundo trimestre de 2017, doce meses atrás..

Pero pese a esta relativa mejora en la situación del segundo trimestre del año, se destaca que considerando el ingreso per cápita familiar (el ingreso del grupo familiar dividido la cantidad de integrantes), el 80% de las personas capturan el 52,3% del ingreso total. Además, el informe señala que "el ingreso promedio per cápita de la población alcanzó los $ 9608 mensuales en este período", en un contexto en el que ocho de cada diez personas tienen un ingreso per cápita familiar inferior a los $13.500.

Si se tiene en cuenta la población en relación a la escala de ingreso individual, los deciles 1 al 8 en conjunto, esto es ocho de cada diez personas relevadas, tienen ingresos menores a $ 22.000, con un promedio de ingreso en el decil 8 de 19.775 pesos.

En este contexto se advierte, no obstante, que se mantienen elevados niveles de desigualdad entre los deciles de ingreso. Así, por ejemplo, analizando los hogares según la escala de ingreso per cápita familiar, los deciles 1, 2 y 3, los más bajos de la escala, involucran al 41,2% de las personas pero capturan apenas el 15,8% del ingreso. En contraste, los deciles 8, 9 y 10 representan al 21,2% de las personas relevadas, mientras que éstas son responsables del 49,1% del ingreso familiar.

En las puntas de la escala, el decil 1 abarca a 15,3% de los hogares y representa el 3,4% del ingreso per cápita familiar, mientras que el decil 10 engloba al 6,2% de las personas pero el 22,8% del ingreso. Así, el 10% más pobre dispone de $ 1658 por mes por persona, mientras que el 10% más rico llega a 29.996 pesos.