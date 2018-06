Letes: el Gobierno convalidó una tasa récord del 4,45% por deuda a 238 días

En la que fue la primera licitación de Letras del Tesoro (Letes) en dólares después de que MSCI anunciara la reclasificación de la Argentina como mercado emergente, el Ministerio de Hacienda y Finanzas adjudicó deuda de corto plazo por un total de u$s 461 millones, con algún recorte en la tasa que convalidó a tres meses y medio pero con un retorno récord para la que pagará por el papel que vence en febrero.

El Gobierno licitó entre ayer y hoy dos Letras a 105 y 238 días de plazo.

Para la primera, con vencimiento el 12 de octubre, estableció un precio de corte de u$s 989,5 por cada u$s 1000 nominales, lo que implica una tasa nominal anual del 3,69%. Para esa Lete, adjudicó u$s 299 millones tras recibir órdenes por u$s 407 millones.

Para la segunda, con vencimiento el 22 de febrero, recibió órdenes por u$s 468 millones de los cuales adjudicó u$s 462 millones a un precio de corte de u$s 971,81 por cada u$s 1000 nominales, lo cual representa una tasa nominal anual del 4,45%.

La actividad económica ya comenzó a caer en abril, según el Indec Tuvo un retroceso de 2,7% en términos desestacionalizados respecto de marzo, y un 0,9% interanual. El desplome de casi el 31% en la actividad agropecuaria por el impacto de la sequía, uno de los motivos.

En total, el Gobierno recibió 9664 órdenes de compra.

Antecedentes

En la última licitación, anterior a la reclasificación como emergentes pero posterior al anuncio de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno había colocado u$s 450 millones a 210 días (11 de enero) a una tasa del 4,2%.

Esa tasa se ubicaba apenas por debajo de la del 4,3 por ciento anual que había convalidado hace un mes, pero entonces fue para una Lete a un año. Esa vez, licitó también una Lete a 176 días por la que pagará una tasa nominal anual del 4%. Entre ambas, adjudicó deuda por u$s 500 millones de valor nominal.

Más allá de las novedades doméstica, la tasa que paga el Gobierno por su deuda de corto plazo emitida en dólares viene aumentando lentamente desde hace meses impulsada por la suba del rendimiento de los Bonos del Tesoro norteamericano.