Leopoldo Moreau, sobre Nisman: “Está muy claro que ha habido suicidio”

El ex candidato a presidente Leopoldo Moreau, un fervoroso radical K, está convencido de que el ex fiscal Alberto Nisman se suicidó cuando “se le cayeron todas las cosas que le habían vendido”. Y cree que las denuncias de asesinato, que según él no tienen ningún sustento, son impulsadas por un “entramado mafioso” y pueden llevar a “cualquier hipótesis”, incluso a que “alguien salga a decir que lo mandó a matar (el presidente Mauricio) Macri”.

En declaraciones a Radio del Plata, Moreu sostuvo que “está muy claro que ha habido suicidio”; cuestionó en duros términos tanto la actuación profesional de Nisman como la de los fiscales Raúl Pleé y Ricardo Sáenz; también criticó los supuestos intereses económicos de la jueza Sandra Arroyo Salgado –ex mujer de Nisman y cabeza de una de las querellas que sostienen la hipótesis del asesinato-, y se explayó sobre su teoría conspirativa en torno al caso.

Según el radical K, tras la hipótesis de un asesinato –que sostienen las dos querellas, la de Arroyo Salgado y la de la madre de Nisman pero que rechaza la fiscalía que lleva delante la causa por la muerte del ex fiscal especial para la AMIA- hay “un entramado mafioso, que es el mismo que llevó a Nisman a la denuncia (contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán) y al suicidio”, y que tiene como “centro en el ámbito judicial al fiscal Raúl Pleé”.

“Es una irresponsabilidad absoluta. Están jugando con fuego y llevando las cosas a un terreno muy riesgoso para la paz social de la Argentina”, cuestionó Moreau, que calificó de “delirante” a la denuncia de Nisman contra Cristina y sostuvo que el dictamen de Sáenz “es payasesco” y “copia los dictámenes de las querellas” pero “les agrega de su propia imaginación elementos absurdos”.

“Es tan delirante y tan irresponsable que cualquier hipótesis es posible. Es posible que alguien salga a decir que lo mandó a matar Macri por la imputación que le había hecho Nisman o porque le venía bien para la campaña electoral”, aseguró.

Entrevistado por Gustavo Silvestre, deslizó cuestionamientos a la vida del ex fiscal al sostener: “Si se llegara a suponer que hubo un asesinato, cosa que está descartada por todos los expertos, tampoco implica el paso al fuero federal, porque puede haber sido un asesinato como consecuencia de los vínculos financieros que tenía Nisman o por alguna otra circunstancia vinculada a su extraña vida personal, y se trataría de un delito común”.

Moreau deslizó también que la querella de Arroyo Salgado sostiene la hipótesis de un asesinato porque “hay en juego otros intereses de orden económico vinculado a las cuentas secretas que el fiscal tenía, a los terrenos y chacras que tenía en el exterior, al seguro de vida que hay que cobrar, que no se cobraría en el caso del suicidio”.

¿Cuál es la hipótesis que sostiene Moreau? Que Nisman tomo la “decisión de suicidarse” cuando “se le cayeron todas las cosas que le habían vendido”. “Le habían dicho que si hacía la denuncia (contra Cristina) se iba a convertir en un héroe nacional, tal vez viniera un portaaviones norteamericano a llevarse presa a la Presidenta como hicieron con (el dictador panameño Manuel Antonio) Noriega, que iba a desfilar por la Quinta Avenida. Y nada de eso ocurrió. Todo lo contrario, se le vino el mundo encima”.

“Como la operación se les caía –se explayó en su teoría el ex candidato presidencial-, apelaron, a través de (Patricia) Bullrich y Laura Alonso a una audiencia en el Congreso que tenía que ser secreta para después cada uno hiciera su interpretación, que la gente no viera la sesión. El Frente Para la Victoria logra que la sesión fuera pública y ahí entra en pánico Nisman, entra a llamarlo a (el ex agente de la exSIDE Jaime) Stiuso, porque no tenía ningún elemento concreto y anticipa lo que después ocurrió, que iban a salir a la luz todas las irregularidades de su función como fiscal, y de su vida y de su cuenta”.

“Ahí empiezan las presiones cruzadas, porque este hombre (por Nisman) se encuentra acorralado. Les dice (a Laura Alonso y Bullrcih): ‘En estas condiciones no voy’, y ellas le dicen: ‘Si no venís, destruís a la oposición’. Por otro lado, la presión de la gente de Inteligencia, que le dicen. ‘Si vas al Congreso, el Frente Para la Victoria te va a desnudar, va a denunciar todo lo que hiciste’. Y este hombre no aguantó la presión, porque lo usaron de mascarón de proa en el marco de un entramado mafioso para llevar adelante en la Argentina una operación de golpe blando”, agregó.

“No hay ninguna duda de que (meter presa a Cristina) es el centro de la operación”, sostuvo y completó su teoría afirmando que “además hay un servicio extranjero que ha llegado a la conclusión de que las denuncias de corrupción contra los líderes populares, el caso de Dilma en Brasil, no son suficientes para sacarlos del poder. Entonces quieren agravar esa circunstancia con una imputación vinculada a una supuesta incitación a cometer un asesinato. Y como esto coincide con los intereses de un entramado local, están haciendo lo imposible para pasar esto a la Justicia Federal, redireccionar la causa al supuesto asesinato y juntar eso con la reapertura de la denuncia de Nisman y hacer confluir las dos cosas en que Nisman murió porque fue instigado por la Presidenta”.