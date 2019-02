Legisladores de 'paseo': hicieron 175 viajes y cobraron más de $ 7 M en viáticos

Durante el año pasado, 61 de los 257 diputados volaron al exterior en 95 viajes oficiales. Del otro lado del Salón de Pasos Perdidos del Congreso, 33 de los 72 senadores realizaron 80 misiones oficiales.

Los legisladores que sumaron más millas fueron Fernando Iglesias (Cambiemos) y el massista Marco Lavagna por la Cámara baja; y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y la neuquina Lucina Crexell, por el recinto contiguo.

Sin contar el valor de los pasajes, que no es informado, la cámara de Diputados destinó en total u$s 78.522 en viáticos; y la que administra la vicepresidenta Gabriela Michetti, u$s 49.350 y 27.030 euros.

Las cifras surgen de un relevamiento propio en base a los listados suministrados por el Congreso, a través de las oficinas de transparencia de Diputados y del Senado.

Pinedo estuvo fuera del país 26 días al realizar siete viajes. El referente del PRO fue tres veces a Suiza, dos a los Estados Unidos, una a Francia y otra a Costa Rica. Le abonaron u$s 3300 y 1260 euros para gastar.

La senadora del Movimiento Popular Neuquino, Lucila Crexell, estuvo 74 días fuera del país, en siete misiones oficiales. Para participar de la "Reunión de Parlamentarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y 139° Asamblea de la Unión Interparlamentaria", estuvo en Suiza y Francia entre el 8 y el 31 de octubre. También voló a Islandia, Emiratos Árabes, los Estados Unidos, México y Gran Bretaña. Recibió de viáticos u$s 3700 y 4560 euros.

El chaqueño Ángel Rozas (UCR) y el peronista Juan Mario Pais, de Chubut, utilizaron seis pasajes ida y vuelta.

Con cuatro misiones cada uno, comparten el tercer puesto la radical Silvia Giacoppo, los peronistas salteños Juan Carlos Romero y Rodolfo Urtubey; y el oficialista Esteban Bullrich.

Tal como adelantó el sitio Parlamentario.com, Iglesias es el diputado con más tiempo afuera: pasó 45 días gracias a cinco vuelos al exterior para participar de seminarios, conferencias y comités. Aterrizó en destinos como Nueva York, Montevideo, junto a un tour europeo que incluyó Roma, Madrid, Viena y Bruselas. Le dieron u$s 5195 en viáticos para cuatro de sus viajes, para el quinto no recibió nada.

Lavagna fue tres veces a los Estados Unidos y una a Israel. Estuvo 21 días en el exterior y se le depositaron u$s 4041 para sus gastos.

El titular del bloque PRO, Nicolás Massot, el kirchnerista Horacio Pietragalla Corti, la oficialista Cornelia Schmidt-Liermann, completan el podio, empatando con cuatro vuelos ida y vuelta cada uno.

A continuación el listado completo, tanto de los viajes de diputados como de senadores, con los ítems que detalla cada Cámara: